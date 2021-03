Beim Landeswettbewerb "Jugend forscht" sind am Mittwoch die acht besten Ideen ausgezeichnet worden. Unter anderem befassten sich zwei Schülerinnen aus Tuttlingen mit der Pflanze Silphie, und wie sie im Vergleich zu Mais mit dem Klimawandel zurechtkommt. Eine Schülerin aus Radolfzell (Kreis Konstanz) fand heraus, dass das indische Springkraut gegen den Buchsbaumzünsler helfen kann. Zwei Schülerinnen aus Singen (Kreis Konstanz) nahmen Wildbienen in der Bodenseeregion unter die Lupe. Ein weiteres Forschertrio entwickelte ein Verfahren, mit dem Bakterien wie Legionellen in Rohrleitungen durch Ultraschall abgetötet werden können. Es wird derzeit bereits in einem Klinikum erprobt. Insgesamt hatten sich mehr als 100 Jungforscherinnen und Jungforscher für das Landesfinale qualifiziert. Die jetzt ausgezeichneten Preisträger treten beim Bundesfinale Ende Mai an.