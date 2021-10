BW-Gesundheitsministerium rät zur Johnson & Johnson-Auffrischung

per Mail teilen

Rund 400.000 Menschen sind in Baden-Württemberg mit dem Johnson & Johnson-Vakzin geimpft. Bestimmte Personengruppen sollten ihre Impfung laut Gesundheitsministerium auffrischen.

Vor allem Ältere und Menschen mit schwachem Immunsystem sollten nach einer Johnson & Johnson-Impfung ihren Impfschutz gegen Corona mit einem mRNA-Vakzin auffrischen, heißt es aus dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium. Wer sich unsicher ist, solle sich an den Hausarzt oder die Hausärztin wenden. Sonder-Impfaktionen seien derzeit aber nicht geplant.

Laut der Ständigen Impfkommission (Stiko) kommt es beim Impfstoff Johnson & Johnson, der nur einmal geimpft wird, auffällig oft zu Durchbruchinfektionen. Die Expertengruppe hatte angekündigt, dass Menschen, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden, eine zweite Impfung erhalten sollten. Die Empfehlung ging für eine Stellungnahme in Fachgremien und an die Bundesländer, so dass es noch Änderungen geben kann.

In Baden-Württemberg haben 400.000 Menschen das US-Vakzin

In Baden-Württemberg sind bisher rund 400.000 Menschen mit dem US-Vakzin geimpft worden. Auch bisher konnten mit Johnson & Johnson geimpfte Menschen schon eine Auffrischungsimpfung erhalten. Das betrifft auch alle, die ausschließlich mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft worden sind, unabhängig vom Alter. Wer seinen Impfschutz nicht auffrischen möchte, gilt trotzdem weiter als vollständig geimpft. Generell schützten die Covid-19-Impfstoffe in Deutschland effektiv und anhaltend vor schweren Verläufen und Tod, betont die Stiko.

Stiko: Auffrischungsimpfung für über 70-Jährige

Eine generelle Auffrischung mit einer dritten Impfung gilt für alle Menschen über 70 Jahren. Die Stiko begründete dies damit, dass die Immunantwort nach Impfungen im Alter geringer ausfalle. Zudem könne in Pflegeeinrichtungen ein sogenannter Booster wegen eines erhöhten Ausbruchsrisikos auch Senioren unter 70 Jahren gespritzt werden. Die Empfehlung für eine Auffrischimpfung gilt bereits auch für über 60-Jährige, Pflegepersonal in ambulanten und stationären Einrichtungen, Covid-Risikogruppen sowie für medizinisches Personal mit direktem Kontakt zu Patienten.