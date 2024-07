Am Mittwochnachmittag wurde in Stuttgart der Opfer des Völkermords an den Jesidinnen und Jesiden durch den sogenannten Islamischen Staat (IS) gedacht. Anlässlich des zehnten Jahrestags war die Friedensnobelpreisträgerin und Jesidin Nadia Murad zu Gast. Gemeinsam mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) weihte sie in der Stuttgarter Staatsgalerie ein Denkmal ein, das an das Leid der Jesidinnen und Jesiden erinnern soll.