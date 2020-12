Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mitteilte, ist etwa jeder Zwölfte in Baden-Württemberg schwerbehindert. Der Durchschnitt liegt bei 8,6 Prozent. Dabei gibt es sowohl regionale als auch altersmäßige Unterschiede: So reicht bei den mehr als 64-Jährigen der Anteil an Schwerbehinderten von 17 Prozent im Landkreis Sigmaringen bis hin zum Neckar-Odenwald-Kreis mit 39 Prozent. In den Regierungsbezirken Stuttgart und Karlsruhe leben, bezogen auf die Gesamtzahl der behinderten Menschen, mit 66 Prozent tendenziell mehr körperlich Behinderte als in den Regierungsbezirken Freiburg und Tübingen, wo es 62 Prozent sind. Dafür ist in den südlichen Regionen der Anteil geistig Behinderter höher. Anlass der Veröffentlichung ist der Tag der Menschen mit Behinderung am Donnerstag. Die Vereinten Nationen haben den Gedenktag auf den 3. Dezember gelegt.