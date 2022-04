Umfrage in BW: Fast die Hälfte der Menschen hält Tempolimit für schlechte Idee

per Mail teilen

Die Debatte um steigende Energie- und Benzinpreise hält in Baden-Württemberg weiter an. Ein vorübergehendes Tempolimit auf Autobahnen sehen viele Menschen im Land aber skeptisch.

Schon seit längerem fordern mehrere Parteien und Umweltverbände ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Dadurch solle der Spritverbrauch gesenkt werden. Der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehenden steigenden Sprit- und Energiepreise fachen die Debatte nun neu an. Allerdings sind viele Bürgerinnen und Bürger des Landes weiterhin skeptisch gegenüber einem Tempolimit auf den Autobahnen, wie aus einer Umfrage im Auftrag aller Tageszeitungen in Baden-Württemberg hervorgeht. Eine vorübergehende Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 Stundenkilometern halten nur 37 Prozent für sinnvoll, fast jeder Zweite (47 Prozent) hat hingegen Vorbehalte.

Ablehnung kommt vor allem von Vielfahrerinnen und Vielfahrern

Besonders wenig Unterstützung erfährt der Vorschlag bei denen, die regelmäßig mit ihrem Auto unterwegs sind: Von den befragten Vielfahrerinnen und Vielfahrern, die mehr als 20.000 Kilometer im Jahr im Auto zurücklegen, hält nur jeder Fünfte ein befristetes Tempolimit für einen guten Vorschlag, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach hervorgeht.

Umfrage: Viele Befragte versuchen sich einzuschränken

Grund für die Skepsis der Befragten könnte sein, dass die Menschen von den Einsparpotenzialen einer sparsameren Fahrweise nicht überzeugt sind. Denn laut Umfrage versuchen 54 Prozent der 1.057 repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg, sich wegen der gestiegenen Energiepreise generell stärker einzuschränken. 45 Prozent der Befragten fahren weniger Auto, immerhin 34 Prozent auch spritsparender, so die Ergebnisse der Umfrage. Ein vorübergehendes Tempolimit auf den Autobahnen wird dennoch von vielen abgelehnt.