Das Land will Ernährungsarmut bekämpfen. Laut Verbraucherschutzminister Hauk sollten Menschen mit geringem Einkommen gute hauswirtschaftliche Kompetenzen vermittelt bekommen.

Jeder zehnte Mensch in Baden-Württemberge kann sich aus finanziellen Gründen nicht mindestens jeden zweiten Tag eine Mahlzeit aus gesunden und hochwertigen Lebensmitteln leisten. Das geht aus dem Gesellschaftsreport "Armut als Ernährungsrisiko" hervor, der am Mittwoch in Stuttgart vorgestellt wurde.

Zehn Prozent in BW von Ernährungsarmut betroffen

Laut Sozialministerium waren im Jahr 2021 10,1 Prozent der Menschen im Land von sogenannter Ernährungsarmut betroffen. Bei Armutsgefährdeten liege dieser Anteil bei 25,4 Prozent. Als hochwertige Mahlzeiten gelten demnach Gerichte mit Fleisch, Geflügel oder Fisch, sowie hochwertige vegetarische Mahlzeiten.

Gesundes Essen in Schule und Kita

Geringe finanzielle Mittel könnten zu Mangelernährung und infolgedessen zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen, so Sozial- und Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Das Land wolle deswegen insgesamt bis zu 350.000 Euro Förderung für Projekte zur Verfügung stellen, die dem entgegenwirken sollen, kündigte Lucha an.

"Baden-Württemberg ist ein vergleichsweise reiches Land, doch auch bei uns gibt es Armut."

"Ernährungsarmut schränkt auch die soziale Teilhabe ein, umso wertvoller sind gute Essensangebote in der Schule und der Kita", sagte Verbraucherminister Peter Hauk (CDU). Ein Schlüssel sei auch, dass Menschen mit geringem Einkommen gute hauswirtschaftliche Kompetenzen vermittelt bekämen.

Auswirkungen auf Gesundheit und soziale Teilhabe

Die Projekte sollen die Ergebnisse des Gesellschaftsreports aufgreifen und dazu beitragen, dass die negativen Auswirkungen materieller Ernährungsarmut auf die Gesundheit und die soziale Teilhabe der Menschen möglichst gering bleiben, hieß es.