Der Stuttgarter Jama Maqsudi engagiert sich seit Jahrzehnten für afghanische Kinder und Flüchtlinge. Er blickt mit Sorge in sein Heimatland und warnt davor, sich von den Taliban täuschen zu lassen.

Jama Maqsudi verfolgt in Stuttgart die Entwicklung in Afghanistan genau. Der von ihm gegründete Deutsch-Afghanische-Flüchtlingshilfeverein betrieb bis vor wenigen Tagen im Panschir-Tal 130 Kilometer nördlich von Kabul einen Kindergarten. "Wegen der Kämpfe haben wir diesen Kindergarten jetzt geschlossen", berichtet der 68-Jährige.

Jama Maqsudi aus Stuttgart sorgt sich um die Menschen in seinem Heimatland Afghanistan. privat

Jama Maqsudi wurde in Kabul geboren und kam 1973 nach dem Abitur nach Deutschland. 1995 gründete er in Stuttgart den Deutsch-Afghanischen Flüchtlingshilfe-Verein dessen Vorsitzender er bis heute ist. Maqsudi engagiert sich seit Jahrzehnten für Vielfalt und Integration. 2019 wurde er dafür mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

"Die Taliban versuchen, ein weiches Gesicht zu zeigen"

Maqsudi ist derzeit in besonders engem Kontakt mit Menschen in seinem Heimatland. Täglich telefoniere er mit Freunden, sagt er im Gespräch mit dem SWR. Zuletzt war die Lage in Kabul etwas ruhiger, berichtet er. "Die Taliban versuchen, ein weiches Gesicht zu zeigen", so Maqsudi. Zugleich habe er ein Video der Taliban gesehen, die in Kandahar Menschen zur Hinrichtung von drei Offizieren in ein Fußballstadion einluden. Vereinzelt gebe es öffentliche Proteste - zum Beispiel in Dschalalabad - wo Menschen versuchten, die alte afghanische Flagge zu hissen. Die Taliban schlugen den Widerstand nieder, mehrere Menschen sollen getötet worden sein.

Afghanistan-Konflikt ist "vielfältig und vielschichtig"

Nach dem Abzug der internationalen Streitkräfte aus Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban im Eiltempo die Macht in dem Land übernommen. Der Westen scheint davon völlig überrascht worden zu sein. "Dass der Westen das nicht geahnt hat, da mache ich ein großes Fragezeichen", sagt Jama Maqsudi. Der Afghanistan-Konflikt sei vielfältig und vielschichtig. Die USA, Großbritannien und Pakistan seien große Akteure. "Im Westen will man es nicht glauben, dass die Amerikaner mit den Taliban etwas gemeinsam gemacht haben. Aber das ist ein Fakt", so Maqsudi. "Das sieht man auch an den Verträgen, die die USA im vergangenen Jahr mit den Taliban gemacht haben". "Viele Hände spielen eine Rolle", sagt er.

Maqsudi vermutet "abgekartetes Spiel" des Militärs

Das gelte auch für das Militär. Jama Maqsudi spricht von einem "abgekarteten Spiel". In der Armee habe es Befehle an die Soldaten gegeben, nicht zu kämpfen, sondern sich zu ergeben. "Die Aufgabe war, Waffen und Munition kampflos den Taliban zu überlassen - mit dem Einverständnis der USA", ist Maqsudi überzeugt. Der Apparat sei von innen kaputt gemacht worden: "Deshalb gab es keinen großen Widerstand." Doch nicht alle hätten sich kampflos ergeben. Einige erfahrene Kämpfer hätten sich zusammengetan - und ihre Waffen mitgenommen. Sie wollen sich gegen die Taliban wehren. Maqsudi nennt die Zahl von 20.000 Menschen.

"Frauen sind die hauptsächlichen Opfer"

Zugleich herrsche in der Bevölkerung große Angst vor den Taliban. Viele Intellektuelle würden fliehen. Vor allem in Kabul habe es in den vergangenen 20 Jahren große Freiheiten gegeben. "Dort herrschte Meinungs- und Pressefreiheit und viele wollen weiter so frei bleiben", berichtet Jama Maqsudi. Andererseits gebe es konservative Kreise, die eine islamische Regierung wollen. Auf dem Land, sagt der 68-Jährige, finden die Taliban mehr Zustimmung als in den Städten. Am schwierigsten sei die Situation für die Frauen. "Sie sind die hauptsächlichen Opfer." Und er bewundere Frauen, die derzeit unter Lebensgefahr auf die Straße gehen und gegen die Taliban protestieren - wie etwa in Kabul: "Diese Kraft muss man haben und ich weiß nicht, ob ich sie hätte", sagt Maqsudi.

"Menschenrechte kann man nicht ein bisschen wahren - das geht nur ganz oder gar nicht."

Im Moment schlagen Vertreter der Taliban bei öffentlichen Äußerungen einen gemäßigten Ton an. Afghanischen Mitarbeitern der internationalen Streitkräfte versprachen sie Amnestie. Auf Racheakte wollten sie verzichten und Frauenrechte innerhalb der islamischen Gesetze respektieren, hieß es. Doch Jama Maqsudi misstraut diesen Äußerungen: "Mein Gefühl sagt nein: Ich glaube den Taliban nicht." Und er fügt hinzu: "Menschenrechte kann man nicht ein bisschen wahren - das geht nur ganz oder gar nicht."

Westliche Streitkräfte - darunter auch die Bundeswehr - haben eine Luftbrücke eingerichtet, um Menschen aus Afghanistan zu evakuieren. Sie werden zunächst von Kabul mit einem Airbus A400M nach Taschkent in Usbekistan gebracht. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Bundeswehr | Marc Tessensohn

Welchen Weg sieht Jama Maqsudi für die Zukunft Afghanistans? Ob es Frieden in dem Land gebe, sei von vielen Akteuren abhängig, antwortet er. Die USA, China, Russland und die direkten Nachbarländer Pakistan, Iran, Turkmenistan, Usbekistan und Tadschikistan hätten alle ihre eigenen Interessen. Eine Regierung ohne Taliban werde es aber wohl nicht mehr geben. "Denn die sind da", sagt Maqsudi. Die internationale Weltgemeinschaft könne aber eine Regierung fordern, die breite Schichten der Bevölkerung und auch Minderheiten einbinde. Vor allem aber müssten Frauen das Recht bekommen, sich in dem Land wiederzufinden. Und es gebe Möglichkeiten, die Taliban zum Einlenken zu bewegen, indem man sie unter Druck setzt: Afghanistan sei wirtschaftlich am Ende. Es könne aber auch zum Bürgerkrieg kommen - sagt Jama Maqsudi - und dann müssten die Vereinten Nationen Blauhelme schicken - "so wie in Serbien und auf dem Balkan."