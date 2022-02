per Mail teilen

Egal ob in den Profi-Ligen in Nordamerika oder hier in Europa, im Eishockey sind schwarze Spieler die Ausnahme - und Rassismus ein Problem.

Das hat auch Jalen Smereck zu spüren bekommen. Als er aus den USA nach Europa wechselte. Nach nur fünf Spielen in der Ukraine, musste er sich nach einem neuen Verein umgucken. Und den hat er jetzt hier im Land in Bietigheim gefunden.