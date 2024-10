Vor einem Jahr hat die palästinensische Terrorgruppe Hamas mehr als 1.200 Menschen in Israel getötet, Tausende verletzt und Hunderte verschleppt. Deshalb sind auch in Baden-Württemberg Mahnwachen, Demonstrationen und Gedenkgottesdienste geplant. In der Synagoge der israelischen Gemeinde in Mannheim hat man sich schon am Sonntagabend versammelt, um der Opfer zu gedenken.