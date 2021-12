Mehr als nur Corona: Das ist 2021 in Baden-Württemberg noch passiert

Nicht alles drehte sich um Corona: 2021 war das Jahr der Wahlen, der Koalitionsverhandlungen und der Wetterrekorde, das Jahr der großen und kleinen Meilensteine. Ein Rückblick.

1. Januar: Das neue Jahr beginnt in Baden-Württemberg ausnahmsweise nicht mit einem Knall. Durch das bundesweit geltende Böllerverkaufsverbot sind in den Städten und Gemeinden zum Jahreswechsel nur vereinzelt Feuerwerkskörper zu sehen und zu hören. Die Stadt Pforzheim hat sich deswegen etwas einfallen lassen, um das neue Jahr trotzdem gebührend zu begrüßen. Statt einem Feuerwerk gab es hier eine Drohnenshow:

17. Januar: Am Feldberg geht im Zastler Loch (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) eine Lawine runter. Dabei wird ein Ski-Fahrer kurzzeitig verschüttet. Der Mann schafft es aber, sich mit bloßen Händen selbst wieder auszugraben und bleibt unverletzt.

31. Januar: Eine 27-jährige Frau und ihr 28-jähriger Begleiter sinken beim Schneeschuhwandern auf dem Feldberg im Schnee ein und werden von einer Lawine verschüttet. Die Bergwacht kann zunächst beide retten, die junge Frau stirbt aber einen Tag später an ihren Verletzungen.

1. Februar: Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) kündigt an, dass das Land 65 Millionen Euro vom Bund im Zuge des Digitalpakts erhält. Von dem Geld sollen die Lehrkräfte an den Schulen im Land mit Leihgeräten wie Laptops ausgestattet werden.

5. Februar: Der Stuttgarter Fernsehturm feiert seinen 65. Geburtstag! Am 5. Februar 1956 wurde der 217 Meter hohe Turm nach 20 Monaten Bauzeit eingeweiht. Das schwäbische Wahrzeichen war der erste Fernsehturm weltweit und entwickelte sich schnell zum Vorbild für Fernsehtürme auf der ganzen Welt. Etwa in Toronto, Moskau oder Seattle.

6. Februar: Gelblicher Himmel lässt die Menschen in Baden-Württemberg staunen. Wetterexpertinnen und -experten schaffen aber schnell Klarheit: Die gelbe Verfärbung kommt von Sahara-Sand, der mit dem Wind aus Nordafrika nach Mitteleuropa getragen wurde.

9. Februar: Am Aktionstag "Safer Internet Day" rufen Forscherinnen und Forscher im ganzen Land zu mehr Vorsicht im Internet auf. So auch Forschende des Karlsruher Instituts für Technik. Ziel des Tages: Menschen über die Gefahren im Internet aufklären und sie für Cyberangriffe sensibiliseren. Der "Safer Internet Day" findet jedes Jahr am zweiten Tag der zweiten Woche des zweiten Monats statt.

10. Februar: In Baden-Württemberg geht der Wahl-O-Mat für die baldige Landtagswahl an den Start. Das Online-Tool soll den Menschen dabei helfen, eine Entscheidung für die anstehende Wahl im März zu treffen.

11. Februar: Im ganzen Land geht das sogenannte Twittergewitter los. Denn heute ist der "Tag des Notrufs". Feuerwehren geben den Social Media Nutzerinnen und -nutzern unter den Hashtags "#112live" und "#twittergewitter" einen Einblick in ihren Arbeitsalltag. In Baden-Württemberg ist beispielsweise die Stuttgarter Feuerwehr mit dabei:

Der Euronotruf wird dieses Jahr schon 30 Jahre alt 🎂! Über die 1⃣1⃣2⃣ erreicht man in ganz Europa den Notruf 🆘! 🤫PS: Sprungtücher haben wir schon lange keine mehr. Dafür gibt es heute Sprungpolster - mehr dazu später... 😉 #112live #Stuttgart112 #Twittergewitter https://t.co/YAlo18kX4B

Der "Tag des Notrufs" fällt 2021 dabei auf denselben Tag wie der schmutzige Donnerstag. Für die Närrinnen und Narren im Land bedeutet das: Die heiße Phase der Fastnacht hat begonnen. Wegen der Corona-Pandemie zwar ohne große, bunte Umzüge, dafür mit digitalen Rathausstürmungen und Online-Feiern.

12. Februar: Knapp einen Monat vor der Landtagswahl gibt der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in einer Mitteilung bekannt, dass seine Frau Gerlinde an Brustkrebs erkrankt ist. Der Regierungschef kündigt an, seine Wahlkampftermine reduzieren zu wollen, um seiner Frau beistehen zu können. Die Regierungsgeschäfte wolle er aber weiterführen.

19. Februar: Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) stellt die Kriminalstatistik für das Jahr 2020 vor. Die scheint - wenig verwunderlich - ganz im Zeichen der Corona-Pandemie zu stehen. So ist die Zahl der Wohnungseinbrüche auf einem historischen Tiefstand. Betrugsdelikte sind im Corona-Jahr dafür häufiger vorgekommen.

8. März: In Baden-Württemberg finden anlässlich des Weltfrauentags zahlreiche Online-Veranstaltungen und Aktionen statt. In Karlsruhe und Heidelberg gibt es beispielsweise Kundgebungen, aber auch Online gibt es zahlreiche Angebote. Der Tag soll auf die Benachteiligung von Frauen weltweit aufmerksam machen.

9. März: Joachim Löw gibt bekannt, dass er nach der EM als Bundestrainer der Fußballnationalmannschaft aufhören will. Der gebürtige Freiburger hört damit ein Jahr früher auf als geplant. Sein Vertrag läuft eigentlich bis zur WM 2022.

10. März: Zwei Tage nach dem Weltfrauentag findet heute der "Equal Pay Day" statt. Das Statistische Bundesamt hat dafür den Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern im Jahr 2020 veröffentlicht. Die Zahlen zeigen: In Baden-Württemberg ist der sogenannte "Gender Pay Gap" bundesweit am größten. Der "Equal Pay Day" wird jedes Jahr neu festgelegt. Für die Berechnung wird der durchschnittliche Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen herangezogen und in Kalendertage umgerechnet. Bis zum 10. März 2021 mussten Frauen also theoretisch über den Jahreswechsel hinaus arbeiten, um auf das Vorjahresgehalt von Männern zu kommen.

14. März: Baden-Württemberg wählt einen neuen Landtag. Um 18 Uhr schließen die Wahllokale. Wenige Stunden später steht fest: Die Grünen rund um Ministerpräsident Kretschmann gewinnen klar, die CDU fährt dagegen ein historisches Tief ein.

16. März: Zwei Tage nach der Wahlniederlage der CDU kündigt die baden-württembergische Kultusministerin und CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann an, sich aus der Politik zurückziehen zu wollen. Ihr Amt als Ministerin wolle sie aber bis zum Antritt der neuen Regierung weiterführen.

26. März: Der baden-württembergische Justizminister Guido Wolf (CDU) kündigt an, dass es Ehepartnern zukünftig möglich sein wird, bestimmte medizinische Entscheidungen zu treffen. Verunglückt der Ehepartner und wird bewusstlos, haben Eheleute künftig per Gesetz ein Notvertretungsrecht. Der Beschluss geht auf eine Reform des Bundesrats zurück. Für diese hatte das Land Baden-Württemberg seit Jahren geworben.

1. April: Knapp zwei Wochen nach der Landtagswahl scheint festzustehen, dass die Grünen die bestehende Koalition mit der CDU fortsetzen wollen.

27. April: Noch steht der Koalitionsvertrag zwar nicht, in Sachen Klimaschutz gibt es aber schon erste Ergebnisse. Grüne und CDU kündigen unter anderem an, dass ein "Klimaschutz-Sofortprogramm" noch in diesem Jahr beginnen werde. Außerdem sollen in der neuen Regierungsperiode 1.000 neue Windkraftanlagen entstehen.

29. April: In Baden-Württemberg war der April in diesem Jahr besonders launisch - und besonders kalt. Und zwar so kalt, wie seit 40 Jahren nicht mehr.

30. April: In Überlingen öffnet mit über einem Jahr Verspätung die Landesgartenschau ihre Tore. Sie war zwei Mal wegen der Corona-Pandemie verschoben worden.

4. Mai: In Baden-Württemberg starten die Abiturprüfungen. Traditionell steht zuerst das Fach Deutsch auf dem Prüfungsplan.

Passend dazu bekommt die Pforzheimer Lehrerin Julia Hübner den Deutschen Lehrerpreis verliehen. Der Preis wird jährlich vom Deutschen Philologenverband vergeben und geht in drei Kategorien an jeweils zehn Preisträgerinnen und -träger. Die Gymnasiallehrerin ist die einzige Preisträgerin in Baden-Württemberg.

Außerdem: Hundehalterinnen und -halter müssen zukünftig einen sogenannten Hundeführerschein nachweisen. Ein schriftlicher Test und eine praktische Prüfung sollen dabei zeigen, dass die Person Ahnung von Hunden hat.

5. Mai: Fast zwei Monate nach der Landtagswahl steht der neue Koalitionsvertrag zwischen den Grünen und der CDU fest.

8. Mai: Beim Parteitag der Grünen steht eine Frage im Vordergrund: Wie soll es weitergehen mit Boris Palmer, dem Grünen Oberbürgermeister der Stadt Tübingen? Palmer ist in der Vergangenheit schon öfter negativ aufgefallen und sieht sich aktuell mit Rassismusvorwürfen konfrontiert. Auf dem Parteitag stimmt schließlich eine Dreiviertel-Mehrheit für ein Parteiausschlussverfahren.

9. Mai: In Baden-Baden werden heute drei Fliegerbomben aus dem zweiten Weltkrieg entschärft. Dafür mussten 1.200 Anwohnerinnen und Anwohner ihre Wohnungen verlassen.

12. Mai: In Baden-Württemberg steht die neue Regierung. Nach der Landtagswahl im März wird Kretschmann mehrheitlich als Ministerpräsident wiedergewählt. Auch die neuen Ministerinnen und Minister werden vereidigt.

14. Mai: Nach den Eskalationen zwischen Israel und Palästina häufen sich auch in Baden-Württemberg anti-israelische Aktionen. Die Politik fordert Konsequenzen.

15/16. Mai: In mehreren Städten in Baden-Württemberg finden wegen des anhaltenden Nahost-Konflikts pro-palästinensische und pro-israelitische Demonstrationen statt. Rund 10.000 Menschen demonstrieren - allerdings nicht immer friedlich.

25. Mai: Hansi Flick wird der neue Fußball-Bundestrainer. Der gebürtige Heidelberger ist damit schon der vierte Trainer aus dem Land.

28. Mai: Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden: Die Stadt Ludwigsburg muss ihre Luftqualität verbessern. Die bisherigen Maßnahmen würden nicht ausreichen, um den Grenzwert für Stickstoffdioxid einzuhalten.

29/30. Mai: Knapp ein Jahr nach der Krawallnacht in Stuttgart kommt es am Wochenende in Stuttgart wieder zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Dabei werden mehrere Polizisten verletzt. Aber nicht nur in der Landeshauptstadt, auch in Heidelberg und Tübingen kommt es zu Zwischenfällen.

30. Mai: In Heilbronn werden die diesjährigen Siegerinnen und Sieger des bundesweiten Wettbewerbs "Jugend forscht" geehrt. Darunter auch einige aus Baden-Württemberg.

1. Juni: Nach den Ausschreitungen Ende Mai in Stuttgart zieht die Stadt Konsequenzen. Die Freitreppe, ein beliebter Treffpunkt auf dem Schlossplatz, soll künftig freitags und samstags zwischen 20 und 6 Uhr gesperrt werden.

Die Treppe zum Kleinen Schlossplatz in Stuttgart. Von hier gingen die Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und der Polizei im Juni los. Nach der Krawallnacht im Jahr zuvor war die Bestürzung groß. Die Freitreppe wurde an mehreren Wochenenden gesperrt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

2. Juni: Der VfB Stuttgart gründet erstmals in seiner 127-jährigen Vereinsgeschichte eine Abteilung für Frauen- und Mädchenfußball.

5. Juni: Am Tag der Organspende steht die Spendenbereitschaft im Mittelpunkt. Denn: Diese sinkt in Baden-Württemberg.

Auf die Synogoge in Ulm wird ein Brandanschlag ausgeübt. Der Täter flüchtet. Zum Zeitpunkt des Anschlags war niemand in der Synagoge.

9. Juni: Nach dem Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm haben die Grüne, die CDU, die SPD und die FDP im Landtag eine Resolution gegen Judenhass und Ausgrenzung verabschiedet. Damit verpflichten sich die Parteien unter anderem, die Maßnahmen im Kampf gegen den Antisemitismus zu verschärfen.

10. Juni: In Deutschland kann erstmals seit 2015 eine partielle Sonnenfinsternis beobachtet werden. Die ist auch in Baden-Württemberg zu sehen - vorausgesetzt, man hat Glück und der Himmel am gewählten Beobachtungsstandort ist wolkenlos.

15. Juni: Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der diesjährigen EM startet mit einem Schreckmoment. Kurz vor dem Anpfiff landet ein Motorschirmflieger auf dem Rasen. Das Ganze soll eine Protestaktion des Umweltschutzverbandes Greenpeace sein. Später stellt sich heraus: Der Umweltaktivist kommt aus Pforzheim.

26. Juni: Auf einer Auktion in Ludwigsburg wird ein Briefumschlag mit einer seltenen Briefmarke versteigert. Die "Rote Mauritius", wie die Marke heißt, klebt weltweit nur noch auf drei Briefumschlägen. Schließlich wird sie für 8,1 Millionen Euro verkauft. Damit ist der Briefumschlag der teuerste, der jemals versteigert wurde.

8. Juli: Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) stellt den Bericht des Verfassungsschutzes vor. Dabei wird unter anderem vorgestellt, welche Bewegungen der Verfassungsschutz besonders im Blick hat.

14. Juli: In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli kommt es im Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz zu einem katastrophalen Hochwasser. 135 Menschen sterben, viele Menschen werden vermisst. In den kommenden Wochen und Monaten helfen Menschen aus dem ganzen Land bei den Aufräumarbeiten - auch aus Baden-Württemberg fahren Helferinnen und Helfer ins Ahrtal.

Die Bahn feiert den sogenannten "Brückenanschlag" auf der Filstalbrücke bei Wiesensteig (Kreis Göppingen). Die letzte Lücke wurde mit Beton geschlossen. Damit kommt die Bahn ihrem Ziel einer schnelleren ICE-Strecke zwischen Stuttgart und Ulm etwas näher. Die Filstalbrücke gilt als die höchste Eisenbahnbrücke in Baden-Württemberg. Ab Dezember 2022 sollen hier die ersten Züge fahren.

22. Juli: Die grün-schwarze Landesregierung verabschiedet ein neues Klimaschutzgesetz. Darin festgeschrieben ist unter anderem eine Solarpflicht für Neubauten, aber auch das Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden.

24. Juli: Die Kurstadt Baden-Baden wird von der UNESCO als Welterbestätte ausgezeichnet. Zusammen mit acht anderen europäischen Städten gilt der Kurort als eines der "Großen Bäder Europas".

29. Juli: In Tübingen gibt es jetzt eine beheizbare Brücke speziell für Radfahrerinnen und Radfahrer. Die Brücke ist die erste ihrer Art in ganz Deutschland. Der Clou: Durch die Freiflächenheizung, die in der Brücke verbaut ist, kann die Oberfläche nicht vereisen und wird so sicherer.

31. Juli: In Stuttgart findet die Straßenparade zum CSD statt. Coronabedingt allerdings deutlich kleiner, als in den Jahren zuvor. Die Forderung der Teilnehmenden: rechtliche Gleichberechtigte und gesellschaftliche Akzeptanz für Angehörige der LSBTTIQ-Community.

1. August: Bei einem Großbrand in einer Lagerhalle in Meckenbeuren (Bodenseekreis) ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Insgesamt waren 115 Einsatzkräfte von verschiedenen Feuerwehren aus der Region am Löschen beteiligt.

Außerdem: Über dem Bodensee vor Langenargen (Bodenseekreis) und bei Friedrichshafen bilden sich zwei Wasserhosen, sogenannte Mini-Tornados. In Deutschland sind solche Wetterphänomene eigentlich eher selten. Laut dem Deutschen Wetterdienst könnten sie durch den Klimawandel in Zukunft aber häufiger auftreten.

Eine Wasserhose fegt über den Bodensee. dpa Bildfunk Picture Alliance

2. August: Die Olympischen Spiele in Tokio sind in vollem Gange. Die Ringerin Aline Rotter-Focken aus Triberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) holt historisches Gold.

3. August: Ein Tag später holt die Heidelbergerin Malaika Mihambo Gold im Weitsprung.

4. August: Die Unfallbilanz für das erste Halbjahr von 2021 wird veröffentlicht. Die zeigt: Die Zahl der Verkehrstoten und -verletzten sind so niedrig wie noch nie seit Einführung der Statistik.

9. August: Nach der Veröffentlichung des Berichts des Weltklimarats zeigt sich die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) besorgt. Der Bericht sei ein Weckruf. Es müsse jetzt gehandelt werden.

16. August: Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan versuchen viele Menschen verzweifelt das Land zu verlassen. Ministerpräsident Kretschmann hat im Zuge dessen angekündigt, Geflüchtete aus Afghanistan aufnehmen zu wollen.

17. August: Aus der Fassade des Stuttgarter Hauptbahnhofs haben sich Steine gelöst. Dabei ist ein Loch mit etwa drei Metern Durchmesser entstanden. Verletzt wurde niemand.

Aus der Außenfassade des Stuttgarter Hauptbahnhofs haben sich Steine gelöst. imago images IMAGO / Arnulf Hettrich

19. August: Im NSU-Prozess gibt es ein finales Urteil. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die Revision von Beate Zschäpe und zwei Mittätern verworfen. Die Urteile sind damit rechtskräftig. Für Zschäpe heißt das: Sie muss für ihre Beteiligung an den Morden des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) lebenslang in Haft.

30. August: Von hohen Temperaturen und Sonne satt konnte man in diesem Sommer nur träumen. Statdessen standen Regen und starke Unwetter auf der Tagesordnung. Das bestätigt auch eine vorläufige Bilanz des Deutschen Wetterdienstes. Demnach war der Sommer 2021 der regenreichste seit mindestens zehn Jahren.

2. September: Im Vier-Sterne-Hotel "Badischer Hof" in Baden-Baden ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Dabei ist der Dachstuhl komplett ausgebrannt, das Gebäude ist einstuzrgefährdet. Es entstand ein Schaden im zweistelligen Millionenbereich.

14. September: Nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen will Baden-Württemberg seine Bürgerinnen und Bürger besser für den Katastrophenfall vorbereiten. Wie das Innenministerium angekündigt hat, soll es deswegen ab dem kommenden Jahr Katastrophenschutz-Übungen geben.

22. September: Eine neu veröffentlichte Studie zeigt: In Baden-Württemberg werden die Mieten für Studierende immer höher. Vor allem in den Uni-Städten Freiburg und Konstanz sind die Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr teurer geworden. Am meisten zahlen müssen Studierende aber nach wie vor in Stuttgart - und das, obwohl die Mieten hier sogar gesunken sind.

24. September: Deutschland hat eine neue Weinkönigin! Die kommt in diesem Jahr aus Durbach im Ortenaukreis und damit aus Baden-Württemberg.

Außerdem: Zwei Tage vor der Bundestagswahl stellt die AfD fest, dass sie auf einen fingierten Flyer-Verteiler hereingefallen ist. Dadurch seien laut der Partei mehr als eine Million Wahlkampfflyer nicht verteilt worden - auch Kreisverbände in Baden-Württemberg seien davon betroffen.

26. September: Deutschland wählt einen neuen Bundestag! In Baden-Württemberg dürfen 7,7 Millionen wahlberechtigte Menschen ihre Stimme abgeben. Nach der Wahl steht fest: Ähnlich wie bereits bei der Landtagswahl fährt die CDU eine historische Niederlage ein. Künftig wird in Berlin ein Ampelbündnis regieren.

30. September: In einem Busdepot der SSB bricht am Abend in Stuttgart ein Feuer aus. Laut Polizei ist wohl ein E-Bus während seines Ladevorgang in Brand geraten.

5. Oktober: Auf dem Campus der Universität in Stuttgart Vaihingen wird das weltweit erste adaptive Hochhaus vorgestellt. Es kann sich aktiv an natürliche Phänomene wie Wind oder Erdbeben anpassen.

10. Oktober: Am "Mental Health Day" wird weltweit auf die psychische Gesundheit aufmerksam gemacht. Auch der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) nutzt den Tag, um über das Thema zu sprechen. Seiner Ansicht nach hat die Corona-Pandemie die Situation verschärft.

Außerdem: Riedhausen (Landkreis Ravensburg) hat eine neue Rathaus-Chefin gewählt. Yvonne Heine (parteilos) ist erst 25 Jahre alt - und damit die jüngste Bürgermeisterin in ganz Baden-Württemberg.

12. Oktober: Das Bahnprojekt "Stuttgart 21" nimmt weiter Form an. Die ersten Schienen kommen im Tiefbahnhof an. In einigen Jahren sollen Züge aus Tunneln aus dem dann neuen Tiefbahnhof fahren.

14. Oktober: Auf den Tag genau sieben Monate nach der Landtagswahl wird der BW-Trend veröffentlicht. Die aktuelle Umfrage zeigt unter anderem, wie zufrieden die Menschen in Baden-Württemberg mit der neuen Landesregierung sind.

17. Oktober: Bei einem Hubschrauber-Absturz in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) sterben drei Menschen. Darunter der Unternehmer Wolfgang Haupt. Die Ursache für den Absturz bleibt unklar.

Bei einem Hubschrauber-Absturz bei Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) kommen drei Menschen um's Leben. Die Unfallstelle liegt in einem Waldgebiet. 7Aktuell

25. Oktober: Der Langenscheidt-Verlag gibt in Stuttgart das "Jugendwort des Jahres" bekannt. Mit 42 Prozent der Stimmen hat sich das Wort "Cringe" durchgesetzt.

27. Oktober: Die baden-württembergische Landesregierung nominiert den Stuttgarter Fernsehturm als UNESCO-Welterbe. Bis es tatsächlich so weit ist, muss der Vorschlag aber noch einige Instanzen durchlaufen. Wenn alles gut geht, könnte der Turm dann frühestens 2026 Welterbe werden.

Die schwarz-grüne Regierung hat sich zusammen mit der SPD auf eine Wahlrechtsreform geeinigt. Demnach soll es bei Landtagswahlen ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht wie bei der Bundestagswahl geben. Außerdem soll das Wahlalter bei Kommunalwahlen künftig auf 16 Jahre herabgesetzt werden.

Fünf Jahre haben Forschende der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen, des Curt-Engelhorn-Zentrums Archäometrie und der Universität Potsdam Hunderte von Funden analysiert. Jetzt steht fest: In der Eiszeit haben Flusspferde im Rhein gelebt.

29. Oktober: Baden-Württemberg rollt eine neue Image-Kampagne aus. Statt "Wir können alles. Außer Hochdeutsch" heißt es künftig: "Willkommen in The Länd". Mit dem neuen Slogan sollen Fachkräfte aus aller Welt ins "Länd" gelockt werden.

30. Oktober: Über das sogenannte Anwerbeabkommen kamen in den 1950er Jahren zahlreiche Gastarbeiter nach Baden-Württemberg. Heute wird das Abkommen mit der Türkei 60 Jahre alt.

3. November: Die baden-württembergische Justizministerin und die Präsidentin des Statistischen Landesamtes stellen die Zahl der Verurteilungen des Jahres 2020 vor. Die ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen: Um 5,5 Prozent. Ein Grund dafür könnte die Corona-Pandemie sein.

8. November: Die Sprache an Hochschulen im Land soll geschlechtergerecht werden. Dafür hat die Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an den wissenschaftlichen Hochschulen Leitlinien verabschiedet.

15. November: Das baden-württembergische Verkehrsministerium bringt das Projekt "Bus und Bahn statt Führerschein" auf den Weg. Menschen ab 65 Jahren mit Wohnsitz in Baden-Württemberg können ihren Führerschein einmalig gegen ein ÖPNV-Jahresticket tauschen. Die Aktion startet am 1. Dezember.

Der Landesvorstand der baden-württembergischen Grünen beantragt den Parteiausschluss des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer. Palmer war in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder negativ mit provokanten Äußerungen aufgefallen.

25. November: Am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen gibt es auch in Baden-Württemberg verschiedene Aktionen, um auf die Problematik aufmerksam zu machen. So wurden etwa verschiedene Bauwerke im ganzen Land orange angeleuchtet. Die Farbe orange gilt als Kennfarbe des Aktionstages.

Außerdem: Der Inspekteur der Landespolizei Baden-Württemberg steht im Verdacht, eine Kollegin sexuell belästigt zu haben. Er wird vom Dienst suspendiert.

4. Dezember: Lange wurde es gefordert, jetzt soll es endlich kommen: Das 365-Euro-Jahresticket für den ÖPNV. Ab dem kommenden September können Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende dann mit dem vergünstigten Ticket durchs Ländle fahren.

5. Dezember: Am zweiten Adventssonntag verwüsten Unbekannte die evangelische Kirche am Feuersee in Stuttgart. Die Täter zerstören Fenster, brechen Schränke auf und reißen Bänke aus der Verankerung. Dabei soll laut Polizei ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden sein.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgeorg.ammon.3%2Fposts%2F420367322912261&show_text=true&width=500" width="500" height="562" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

8. Dezember: In Deutschland endet eine Ära. Nach 16 Jahren mit Angela Merkel (CDU) als Kanzlerin an der Spitze des Landes wird heute Olaf Scholz (SPD) als Kanzler vereidigt. Auch seine neuen Ministerinnen und Minister werden ernannt und vereidigt. Darunter Cem Özdemir (Grüne) aus Stuttgart. Er wird der neue Landwirtschaftsminister in der Ampelkoalition.

Der früheren Box-Weltmeisterin Regina Halmich wird eine besondere Ehre zu Teil: Als erste deutsche Frau wird die Karlsruherin in die Internationale Hall of Fame des Boxens aufgenommen.

10. Dezember: Im Februar diesen Jahres hat ein 14-Jähriger einen 13-Jährigen in Sinsheim-Eschelbach erstochen. Dafür hat das Landgericht Heidelberg ihn jetzt zu neun Jahren Haft verurteilt. Die Große Jugendkammer des Landgericht Heidelberg wertete die Tat als heimtückischen Mord.

13. Dezember: Die Stadt Tübingen gibt bekannt: Ab dem 1. Januar wird eine Verpackungssteuer für Essen in Einwegverpackungen fällig. Dann fallen zusätzliche Kosten in Höhe von 20 Cent bis hin zu maximal 1,50 Euro an. Die Betreiberin einer Tübinger McDonald's Filiale will sich vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim aber gegen die Steuer wehren.

17. Dezember: Die evangelische Landeskirche Baden hat zum ersten Mal eine Frau ins Amt des Landesbischofs gewählt. Die neue Bischöfin heißt Heike Springhart und war bisher Pfarrerin in Pforzheim.

19. Dezember: In Baden-Baden werden die Sportlerinnen und Sportler des Jahres gekürt. Zu den Gewinnerinnen zählen unter anderem zwei Sportlerinnen aus Baden-Württemberg: Die Weitspringerin Malaika Mihambo aus Oftersheim bei Heidelberg und Franziska Brauße als Mitglied des Bahnrad-Vierers aus Metzingen (Kreis Reutlingen).

21. Dezember: Im kommenden Februar wählt die Bundesversammlung den Bundespräsidenten oder die -präsidentin. Dafür schickt der baden-württembergische Landtag 94 Wahlleute nach Berlin. Aber nicht nur Politikerinnen und Politiker sind dabei, sondern auch verschiedene Prominente aus dem Land. Zum Beispiel der Astronaut Alexander Gerst oder die Schauspielerin Astrid Fünderich.