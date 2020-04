In der Corona-Krise hat die baden-württembergische Landesregierung die Versuche intensiviert, auf dem Weltmarkt Mundschutzmasken zu beschaffen. Die zuständige "Task Force" wartet nun auf Ausrüstung aus China.

Bislang etwa drei Millionen Masken habe das Land bereits an Kliniken, Polizei und Heime verteilt, so der Ministerialdirektor im baden-württembergischen Sozialministerium, Wolf Hammann. Er ist für die Beschaffung der Schutzausrüstung auf dem Weltmarkt verantwortlich.

Dauer 2:28 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Wie das Sozialministerium Schutzmasken organisieren will Ärzte und Pfleger im ganzen Land warten auf Schutzausrüstung. Das Sozialministerium versucht mit allen Mitteln fehlendes Material wie Schutzmasken zur Bewältigung der Corona-Krise zu beschaffen. Video herunterladen (6,1 MB | MP4)

Bei ihm und seiner "Task Force" kann sich jeder melden, der vielleicht helfen kann. 400 Angebote am Tag kommen im Schnitt herein. "Von diesen 400 Angeboten pro Tag sind vielleicht zwei so konkret, dass man wirklich in Verhandlungen eintreten kann", sagt Hammann.

Dreiste Angebote werden sofort aussortiert, nicht selten wird 100 Prozent Vorkasse verlangt. Hammann weiß auch von skurrilen Anfragen zu berichten: "Wir hatten neulich eine nette Nachricht von einem Abiturienten, der sagt, ich habe wunderbare Verbindungen übers Internet zu Schutzmaskenherstellern - ihr müsst dafür sorgen, dass ich mein Abi verschieben kann, dann helfe ich euch."

Bangen um Ausrüstung aus China

Aber auch beim bisher hoffnungsvollsten Geschäft ist Zittern angesagt: Aus China soll Baden-Württemberg in den kommenden Wochen insgesamt 30 Millionen Schutzmasken, Anzüge und Handschuhe bekommen. Eine Befürchtung: Die Ausrüstung könnte gefälscht sein. "Wir machen das so, dass der TÜV oder Dekra direkt am Flughafen schon prüft, ob die von der Qualität und von der Zertifizierung her ordentlich sind." Dadurch wolle man sicherstellen, dass keine Ausrüstung gekauft wird, die später nicht verwendet werden kann.

Landesregierung richtet "Task Force Beschaffung" ein - Hotline geschaltet Die baden-württembergische Landesregierung hat eine Hotline eingerichtet, um Angebote für Schutzkleidung entgegenzunehmen. Wer etwa Atemschutzmasken, Mundschutze, Schutzbrillen oder Handschuhe besitzt und spenden will, kann sich dort melden. Aber auch wer Ideen zu Bestellung und Herstellung hat. Eine Task Force im Sozialministeriums arbeitet an Beschaffung und Verteilung. Die Schutzausrüstung soll an bedürftige Stellen gehen, etwa an Altenheime oder Kliniken. Die Task Force ist täglich unter der Nummer 0800-67 38 311 von 7 bis 22 Uhr und am Wochenende von 9 bis 18 Uhr erreichbar.

Kommunen bestellen auf eigene Faust

Das Problem kennt auch die Stadt Calw. Oberbürgermeister Florian Kling (parteilos) wollte und konnte nicht warten, bis Schutzmasken über das Land zu ihm kommen. Er hat selbst Masken bestellt, die jetzt an Arztpraxen, Pflegeheime oder Apotheker verteilt werden. Am Fenster der leeren Werkrealschule findet jeden Mittag die zentrale Maskenausgabe statt.

"Ich hatte das große Glück, relativ am Anfang dieser großen Bestellungsserie zu sein. Da haben wir über 1.000 zertifizierte Filterschutzmasken erhalten und dann auch noch 250.000 dreilagige Mundschutze aus Mexiko bekommen", sagt Kling.

16 Euro für jede Schutzmaske hat die Stadt zahlen müssen - organisiert über alte Kontakte. "Ich sage natürlich nicht, welchen Lieferanten ich habe. Die sind jetzt eh alle leider ausverkauft", so Kling.

Dauer 3:24 min Weltweite Jagd nach Schutzausrüstung In der Corona-Krise hat die baden-württembergische Landesregierung die Versuche intensiviert, auf dem Weltmarkt Mundschutzmasken zu beschaffen. Die zuständige "Task Force" wartet nun auf Ausrüstung aus China.

Keine Konkurrenz, sondern Ergänzung

Wenn Landesregierung und Kommunen unabhängig voneinander auf dem Weltmarkt entsprechende Schutzausrüstung einkaufen, stellt sich die Frage, inwieweit sich die Akteure gegenseitig in die Quere kommen? Hammann von der "Task Force" des Landes sieht die Anstrengungen der Kommunen aber eher als Ergänzung: "Wir sind natürlich mit anderer Manpower unterwegs und natürlich auch mit anderen finanziellen Möglichkeiten als Land. Aber wenn noch irgendjemand einen direkten Zugang hat, schadet das überhaupt nicht."

"Wegschnappen" von Masken nur Gerüchte

Gut drei Millionen Masken hat die Landesregierung bis jetzt verteilt an Kliniken, Polizei und Heime. Der Nachschub aus China ist unterwegs. Angst vor moderner Piraterie hat der Chefbeschaffer Hammann nicht. Geschichten, dass andere Länder bereits gekaufte Masken vor der Nase wegschnappen, kennt er nur als Gerüchte: "Ich höre auch, dass die USA unterwegs sind und sehr gute Preise zahlen. Aber ich kann jetzt nicht bestätigen, dass die uns irgendwo in die Quere gekommen sind."