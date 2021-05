Die meisten in Baden-Württemberg lebenden Bürger ohne deutschen Pass aus EU-Staaten sind Italiener. Den Zahlen des Statistischen Landesamts zufolge leben knapp 184.000 von ihnen im Land. In den vergangenen zehn Jahren ist ihre Zahl um 70 Prozent gestiegen. Ebenfalls stark vertreten sind in Baden-Württemberg Menschen aus Rumänien (164.600), Kroatien (125.200) und Polen (84.900). Im Vergleich zu 2010 leben heute fünfmal so viele rumänische und bulgarische Staatsangehörige im Land. Die hier lebenden Menschen aus dem EU-Ausland sind statistisch im Schnitt 41 Jahre alt und damit jünger als die deutsche Bevölkerung (44 Jahre). Sie leben im Durchschnitt seit 18 Jahren in Baden-Württemberg. Die 8.700 Briten im Land werden nicht in der Statistik aufgeführt, weil Großbritannien seit Anfang des Jahres nicht mehr zu den EU-Staaten gehört.