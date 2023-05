Spezialisten vom THW BW waren auf dem Sprung nach Italien. Mit ihren Hochleistungspumpen wollten sie im Überschwemmungsgebiet helfen. Doch am Montag hieß es von dort: Nein, danke.

Italien nimmt das Angebot vom Technischen Hilfswerk (THW) nicht an, in den Überschwemmungsgebieten mit Hochleistungspumpen die dortigen Rettungskräfte zu unterstützen. Die Nachricht kam am Montagnachmittag, sagte Peter Buß vom THW Baden-Württemberg. Bereits einen Tag zuvor - am Sonntag - waren vier Männer und eine Frau aufgebrochen, um möglichst schnell in Italien sein zu können.

Hochleistungspumpen waren für Einsatz in Italien bereit

Auf schnelle Hilfe ist das THW spezialisiert. Zwölf Stunden nach Alarmierung sind ihre Hochleistungspumpen (HCP) einsatzbereit, heißt es. Dann können die HCPs 15.000 Liter Wasser pro Minute bis zu 1.000 Meter weit pumpen. "Das ist wichtig, wenn zum Beispiel ganze Tiefgaragen oder Straßenkreuzung überflutet sind und die Wassermassen weggepumpt werden müssen", erklärte THW-Sprecher Buß.

Bereits am Sonntag waren die THW-Expertinnen und Experten aus den Ortsverbänden Stuttgart, Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen), Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) und Rottenburg (Kreis Tübingen) ins bayerische Rosenheim gefahren. Dort hatten sie mit 13 Kolleginnen und Kollegen vom Landesverband Bayern alles für den möglichen Einsatz vorbereitet. "Die Laster standen bereit", so Buß. Doch nicht nur aus Baden-Württemberg und Bayern wurden Pumpen angeboten. Letztlich wurden europaweit mehr Pumpen angeboten, als derzeit in Italien benötigt werden, deswegen lehnte die italienische Regierung das Angebot ab, heißt es beim THW in Stuttgart.

Das THW hatte die Lastwagen für die Hilfe in Italien bereits am Sonntag beladen. An Bord waren Hochleistungspumpen, sogenannte High-Capacity-Pumping-Modules (HCP). Pressestelle THW Landesverband Bayern

THW: Nicht jedes Hilfsangebot wird angenommen

Sind die vier Männer und die eine Frau jetzt enttäuscht? Schließlich mussten sie ohne großen Vorlauf alles stehen und liegen lassen, um bereit für den möglichen Einsatz zu sein. "Nein", sagt THW-Sprecher Buß. Es helfe keinem, wenn Einsatzkräfte im Katastrophengebiet im Weg stehen. Deswegen müsse die Hilfe koordiniert werden. Eine Statistik - wie viele Hilfsangebote abgelehnt und wie viele angenommen werden - führt er nicht.

Natürlich, räumt er ein, seien Menschen im THW, weil sie helfen wollen und nicht nur in Bereitschaft stehen. Anders als aktuell bei den Überschwemmungen in Italien, war die Hilfe des THW Baden-Württemberg zuvor immer wieder angenommen worden. THW-Sprecher Buß verweist auf Einsätze in den Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien sowie im Libanon nach der Explosion im Hafen von Beirut.

Auslandseinsätze unterliegen festgelegten Abläufen Das betroffene Land, in diesem Fall Italien, stellt ein internationales Hilfeersuchen. Daraufhin melden die verschiedenen Länder ihre Kapazitäten und Angebote an die EU. Aus diesem Angebot kann dann das Land auswählen, welche Unterstützung angenommen wird. Während dieser Prozess läuft, stellt das THW bereits die Einsatzbereitschaft der angebotenen Einheiten her.

Selbst wenn die Helferinnen und Helfer nun nicht im Einsatz waren, zieht THW-Sprecherin Georgia Pfleiderer eine positive Bilanz. Man habe die Zeit in Rosenheim gut genutzt: "Jeder Einsatz, gerade im Ausland, ist ja anders. Wir haben die Alarmierung also als Übung genommen und die ist wirklich gut gelaufen."

Seit Mitte Mai haben heftige Regenfälle im Norden Italiens zu schweren Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Besonders betroffen ist die Region Emilia-Romagna.