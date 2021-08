Die Zahl der Schüler, die in Baden-Württemberg wegen der Corona-Pandemie zu Hause bleiben müssen, steigt weiter an. Aktuell sind es 357 Schulklassen. Sie alle müssen digital mit Lernstoff versorgt werden - für viele Schulen immer noch eine Herausforderung.

Die Corona-Infektionszahlen in Baden-Württemberg steigen täglich, nun wurde sogar die zweite Pandemiestufe eingeleitet. Auch Schulen sind von den Infektionen betroffen. Hunderte Klassen im Land sind vollständig in Quarantäne. Die Folge: Homeschooling beziehungsweise Fernunterricht. Während des Shutdowns in Baden-Württemberg zeigten sich darin aber große Probleme: Schüler lernten ohne notwendige Technik, Lernmaterial kam nicht an, Lehrer waren nicht erreichbar oder Eltern schlichtweg überfordert.

Von zu Hause lernen: Was hat sich seitdem Shutdown verbessert?

Qualitätskriterien für digitalen Unterricht

Das Kultusministerium in Baden-Württemberg hat die Kriterien und Vorgaben für den Fernunterricht klarer definiert, damit Lehrkräfte und Eltern wissen, welche Bedingungen für den digitalen Unterricht gelten. So wurde zum Beispiel präzisiert, dass die Anwesenheit der Schüler überprüft werden muss, dass Gruppen, die im Fernunterricht lernen, eine Lehrkraft als Tutor erhalten und dass in den Kernfächern Mathematik und Deutsch mindestens zwei Mal in der Woche den Schülern Feedback gegeben wird. Weitere Kriterien für das Lernen von zu Hause sind hier verlinkt.

Zugang zu Laptops und weiterer Technik

Das Land Baden-Württemberg hat die Bundesmittel von 65 Millionen Euro für Leih-Laptops mit eigenen Landesmitteln verdoppelt. Den Schulträgern stehen somit insgesamt 130 Millionen Euro zur Verfügung, über die laut Kultusministerium rund 300.000 Laptops angeschafft werden können. Die Gelder dafür seien bereits komplett an die Schulträger überwiesen und Laptops seien zum großen Teil angeschafft worden. Die Verantwortlichen können die Gelder auch dazu nutzen, Lehrer mit einem digitalen Endgerät für den Fernunterricht auszustatten, so das Ministerium gegenüber dem SWR.

Kapazitäten von Lernplattformen erweitert

Damit möglichst viele Schulen Lernplattform wie etwa "Moodle" nutzen können, hat das Kultusministerium zu Beginn der Corona-Pandemie die Serverkapazitäten für 1,3 Millionen Euro erweitert. Etwa 660.000 Schüler sowie Lehrkräfte nutzten nach Angaben des Ministeriums das Angebot. Um auch Videokonferenzen für Schüler und Lehrer möglich zu machen, wurde seit Mitte April das nach Ministeriumsangaben datenschutzkonforme Videokonferenzsystem "Big Blue Button" zur Verfügung gestellt.

Fortbildungen für Lehrkräfte

Das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) bietet laut Kultusministerium regelmäßig Fortbildungen zur Nutzung digitaler Technik und Medien in der Schule an. Auch im aktuellen Schuljahr liege ein Schwerpunkt auf den Fortbildungen für den digitalen Unterricht. Für das aktuelle Schuljahr waren Ende August bereits rund 400 weitere Fortbildungen zum digitalen Unterricht verfügbar, so das Ministerium. Das ZSL biete zudem Online-Seminare zum digitalen Unterricht an.

Homeschooling: Was läuft immer noch nicht?

GEW kritisiert Konzept des Kultusministeriums

Laut Doro Moritz, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), sind die Mittel zur Anschaffung von Laptops für Schüler und Lehrer nicht ausreichend. "Ich weiß von der Stadt Pforzheim, dass je Schule eine Klasse ausgestattet wurde." Das mache deutlich, wie groß der Mangel noch ist, sagte Moritz im SWR-Interview.

"Außerdem konnte über die Sommerferien das leistungsstarke Internet nicht aufgebaut werden."

Moritz geht davon aus, dass die Schulen auch im nächsten Jahr nicht vollständig ausgestattet seien. Um das zu ändern, bedarf es laut der GEW-Vorsitzenden noch mehr Mittel und eine engere Zusammenarbeit zwischen den Schulträgern und dem Kultusministerium. Moritz kritisierte im SWR auch die Lernplattform "Moodle". Hier fehle es an technischem Support und Fortbildungen. Bezüglich der Schulung von Lehrkräften sagte Moritz: "Es gab nur Seminare von einer bis zwei Stunden" - das reiche nicht aus.

Doro Moritz von der GEW kritisiert das Konzept des Kultusministeriums SWR

Ihrer Meinung nach mache das Kultusministerium unrealistische Vorgaben für Hygiene-Maßnahmen - wie zum Beispiel für die Toilettennutzung. Wenn bei einer bestimmen Anzahl von Quadratmetern nur ein Schüler auf dem WC sein darf, brauche es unendlich viel Zeit, bis alle auf die Toilette gehen können. Genau solche Vorgaben kritisiere Moritz, denn sie tragen nicht dazu bei, dass mehr Gesundheitsschutz an den Schulen stattfinde.

Verband: Datenschutz nicht ausreichend

Die Fortbildungsangebote und Unterrichtsmaterialien, wie die Lernplattform "Moodle" und das Videokonferenzsystem "Big Blue Button", seien ein guter Anfang, müssen aber ausgeweitet werden. Das fordert Thomas Speck vom Berufsschullehrerverband Baden-Württemberg in einer Mitteilung. Auch mit Hinblick auf den Datenschutz gibt es laut Speck noch Lücken im Schulsystem:

"Es braucht dringend mehr Klarheit beim Datenschutz. Aktuell herrscht ein buntes Durcheinander an Videokonferenz-Anbietern. Dies führt zur Verwirrung der Schülerinnen und Schüler einerseits, aber auch aufseiten unser Lehrerinnen und Lehrer und wirkt sich negativ auf die Qualität des Beruflichen Schulwesens aus."

Der Verband fordert außerdem "Dienstrechner und eine Zertifizierungsstelle, die in Abstimmung mit den Datenschutzbeauftragten, den Lehrerinnen und Lehrern die erforderliche Sicherheit gibt".

An den Berufsschulen werden landesweit rund 343.000 Schüler unterrichtet.

Philologenverband: Lehrer und Schüler nicht geschützt

Auch der Philologenverband befürwortet einheitliche Software-Programme für Lehrer. "Wir fordern eine bundeseinheitliche Schulcloud mit allen wichtigen Grundfunktionen und mit schulindividuell integrierbaren Zusatzfunktionen, die den Datenschutzbestimmungen entspricht und die die Persönlichkeitsrechte von Schülern und Lehrkräften nicht verletzt", so die Landesvorsitzende der Jungen Philologen (JuPhi), Martina Scherer, in einer Pressemitteilung. Der Philologenverband vertritt die Interessen der Gymnasiallehrerinnen und -lehrer im Land.

Hunderte Schulklassen wegen Corona-Fällen in Quarantäne Stand 6. Oktober seien in Baden-Württemberg insgesamt 357 Klassen an 197 Schulen vorübergehend aus dem Präsenzbetrieb herausgenommen worden, so das Kultusministerium am Montag auf SWR-Nachfrage. Am 1. Oktober waren noch 304 Schulklassen in Quarantäne. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg gibt es insgesamt rund 67.500 Klassen und etwa 4.500 Schulen.

Angesichts steigender Infektionszahlen in Baden-Württemberg plädieren die Jungen Philologen auch für CO2-Ampeln, um die Aerosol-Belastung besser einschätzen zu können. "Weiterhin wird jedoch im Klassenzimmer so unterrichtet, als sei alles beim Alten - fast als gäbe es keine Pandemie", beklagt Scherer weiter.

Sie kritisiert, dass in Klassenzimmern keine Masken getragen werden müssen, dass Unterrichtsräume gar nicht oder nur schlecht gelüftet werden können, dass es in den Klassen keine Abstandsregeln gibt und dass Sportunterricht ohne Beschränkungen und klare Richtlinien in Hallen stattfindet. "Das Kultusministerium ist aufgefordert, endlich wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die Gesundheit der Lehrkräfte sowie der Schülerinnen und Schüler zu schützen", fordert Scherer.