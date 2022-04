Coronavirus: Isolation bei Infektion ab 1. Mai nur noch auf freiwilliger Basis

Corona-Infizierte müssen sich ab dem 1. Mai nicht mehr verpflichtend in Isolation begeben.

Die neuen Quarantäne- und Isolationsregeln sollten ab diesem Termin auf "Freiwilligkeit" beruhen, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montag in Berlin nach Beratungen mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern. Ausgenommen seien Beschäftigte im medizinischen Bereich - für alle anderen gelte dann nur noch "die dringende Empfehlung", sich im Fall einer Infektion in Isolation zu begeben und nach Ablauf von fünf Tagen freizutesten.

Ähnliche Forderungen sorgten in Baden-Württemberg für Diskussionen

Ähnliche Forderungen hatte Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) im März in einem Brief an Lauterbach formuliert. Darin hatte er unter anderem gefordert, dass positiv getestete Menschen und deren Kontaktpersonen sich nicht mehr absondern und Erkrankte nicht mehr zu Hause bleiben müssten. "Das Verhalten sollte vielmehr in die Eigenverantwortung gegeben werden, für Erkrankte gilt weiterhin die Aufforderung, zu Hause zu bleiben", hatte der Grünen-Politiker geschrieben. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte sich damals allerdings von Luchas Brief distanziert.

