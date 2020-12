Der islamistisch-motivierte Mord an einem Geschichtslehrer in Paris hat im Oktober Entsetzen ausgelöst. Jedoch soll es danach auch an den Schulen in Baden-Württemberg vereinzelt muslimische Schüler gegeben haben, die Verständnis für diesen Mord geäußert haben, als Strafe für die Beleidigung Mohammeds in Form von Karrikaturen. Ist islamistischer Extremismus an unseren Schulen ein Problem?