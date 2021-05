Ist die dritte Welle rund um die Coronavirus-Pandemie gebrochen? In Baden-Württemberg setzt sich der Trend der vergangenen Wochen fort - am Montag wurde eine weitere Hürde genommen.

Erstmals seit fast zwei Monaten ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für das Land Baden-Württemberg unter die Schwelle von 100 gefallen. Damit setzt sich der Trend rund um die Coronavirus-Pandemie weiter fort, nachdem der Wert in den vergangenen Wochen kontinuierlich gefallen war.

Sieben-Tages-Inzidenz bei 95,0

Laut den aktuellen Zahlen des Landesgesundheitsamts von Montag (Stand: 16 Uhr) sank der Wert auf 95,0. Noch am Vortag hatte er 101,0 betragen, am Montag vor einer Woche lag er bei 140,6.

Inzwischen liegen nur noch 18 von 44 Stadt- und Landkreisen über der 100er Marke. Da sich mögliche Öffnungsschritte auf die Inzidenzen in Kreisen und Städten beziehen, ändert der landesweite Wert vorerst nichts. Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin im Zollernalbkreis, wo sie entgegen dem allgemeinen Trend am Montag leicht auf 210,7 stieg. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Kreis Emmendingen (34,9).

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Pandemiebeginn stieg um 600 auf insgesamt 479.212. 22 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Toten stieg damit für ganz Baden-Württemberg auf insgesamt 9.725.

Mehr als 1,2 Millionen Baden-Württemberger mit vollständigem Impfschutz

Zur Eindämmung der Pandemie setzen die Verantwortlichen auf Impfungen gegen das Coronavirus. Die Zahl der Erstimpfungen stieg am Wochenende laut aktuellem Impfdashboard des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf über vier Millionen (Stand: Montag, 8 Uhr).

Mehr als 1,2 Millionen Menschen in Baden-Württemberg haben bereits den vollständigen Schutz erhalten. Mit einer Impfquote der vollständig gegen das Coronavirus geimpften Menschen von 11,2 Prozent ist Baden-Württemberg auf Bundesschnitt. "Bald hat die Hälfte der Erwachsenen eine Erstimpfung. Die Zahlen zeigen uns, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind", so die Einschätzung von Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Über 73 Prozent der über 60-Jährigen hätten bereits eine Impfung erhalten und seien damit geschützt.