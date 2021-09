VdK-Präsidentin lehnt höhere Versicherungsbeiträge für Ungeimpfte ab

In der Versicherungsbranche werden höhere Beiträge für Ungeimpfte diskutiert. Im SWR-Interview hält Verena Bentele vom Sozialverband VdK nichts davon.

Verena Bentele ist Präsidentin des Sozialverbands VdK mit Sitz in Berlin.

SWR: Unterschiedliche Versicherungstarife für Geimpfte und Ungeimpfte, das hat der Vorstandsvorsitzende der R+V-Versicherung, Norbert Rollinger, vorgeschlagen - so wie bislang ja auch schon bei Rauchern und Nichtrauchern unterschieden wird. Frau Bentele, kann man das vergleichen, weil sich der Ungeimpfte schließlich auch freiwillig für das Risiko entschieden hat?

Verena Bentele: Also meines Erachtens ist es eine grundsätzliche Frage, ob wir weiterhin in dem Mehrklassensystem aus privaten oder gesetzlichen Kassen leben wollen oder ob wir eine Versicherung für alle wollen, die eben auch dann auch solche Unterschiede eben nicht macht. Für mich ist es kein Vergleich zwischen Rauchen und Nichtrauchern und Impfen und Nicht-Impfen, weil das Nicht-Impfen ja unterschiedliche Ursachen haben kann.

Und gerade Menschen, die eben Unsicherheiten haben, weil sie zum Beispiel eine Vorerkrankung haben und sich deswegen nicht impfen lassen, haben natürlich einen anderen Beweggrund, eine andere Motivation dafür, sich so zu entscheiden wie Menschen, die eben einfach sagen, sie wollen halt nicht geimpft sein. Und da einen Unterschied zu machen und immer zu ergründen, woher es kommt, dass jemand sich nicht impfen lässt - ich glaube, da wird man nie ein ganz 100 Prozent faires System finden.

Darf eine Versicherung den Impfstatus überhaupt einfach so abfragen?

Also, bisher ist es in Deutschland tatsächlich nicht üblich. Gerade bei Impfungen, die eben nicht verpflichtend sind, fragt natürlich eine Krankenkasse den Impfstatus nicht ab. Und wir haben halt keine Corona-Impfpflicht. Deswegen finde ich das hier tatsächlich auch eine schwierige Sache, ob die Krankenkasse das überhaupt darf. Das müsste dann wirklich erst vom Gesetzgeber geändert werden. Und bisher geht es tatsächlich nicht.

Der Gedanke dahinter ist ja möglicherweise, dass es vielleicht doch gerechter wäre. So eine Behandlung auf der Intensivstation ist sehr teuer. Kosten, die die Gemeinschaft tragen muss, wie Rollinger ja auch argumentiert. Ist das für Sie überhaupt kein Argument?

Also, für mich gibt es viele Argumente, warum man sich impfen lassen sollte. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Ich finde schon, dass wir natürlich auch für den Schutz der Gemeinschaft aller, auch der Kinder und Jugendlichen, die sich eben, vor allem die Kinder, noch nicht impfen lassen können und sollen. Auch für die und für alte Menschen ist es natürlich der beste Schutz, wenn sich viele, viele Menschen impfen lassen und wir irgendwann die Herdenimmunität erreichen.

Aber wir machen eben im Krankenversicherungssystem auch keinen Unterschied zwischen Menschen, die zum Beispiel Auto fahren und nicht Auto fahren, zwischen Menschen, die Risiko-Sportarten betreiben, wo man sich auch verletzen kann. Wir machen keinen Unterschied zwischen Menschen, die sich gesund und ungesund ernähren. Und das hat natürlich auch seinen guten Grund, weil sonst hätten wir wirklich ein extrem krasses Kontrollsystem in der Krankenversorgung und Krankenversicherung, was wir so als Gesellschaft nicht wollen können.

Und die Aufteilung sozusagen in "Gut und Böse" können wir alle auch nicht wollen. Auf der anderen Seite steht dahinter ja vielleicht auch die vage Hoffnung, dass sich der eine oder die andere durch so ein Bonussystem dann doch zur Impfung bewegen lassen könnte.

Ja, ich glaube, es gibt andere Möglichkeiten, die wir noch mehr nutzen sollten. Es gibt ja jetzt schon viele Angebote, dass Impfmobile irgendwo in der Fußgängerzone aufgestellt werden. Ich habe gestern auch eins gesehen vor einem Einkaufszentrum und habe mich gefreut. Ich habe gedacht: "Okay, das ist jetzt wirklich so unkompliziert." Einfacher geht es eigentlich gar nicht mehr, mitten in der Fußgängerzone von München geimpft zu werden. Warum eigentlich nicht? Das finde ich wirklich den besseren Weg - am Arbeitsplatz, in Einkaufszentren, vielleicht am Bahnhof, also an den Orten die Angebote zu machen, wo Menschen wirklich sind, das wäre für mich der richtige Anreiz.