Die gesamte AfD in Baden-Württemberg soll künftig vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Das kündigte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Donnerstag an. Im Interview bei "Zur Sache Baden-Württemberg" im SWR verteidigte Strobl unter anderem den Zeitpunkt für diese Entscheidung.

Sendung am Do. , 14.7.2022 20:15 Uhr, Zur Sache Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW