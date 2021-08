Stefan Recker, der bisherige Büroleiter von Caritas-International in Kabul, erzählt im SWR-Interview von seiner chaotischen Ausreise aus Afghanistan. Gut anderthalb Tage war er unterwegs. Nur mit einer Umhänge-Tasche kam er am Mittwoch am Freiburger Hauptbahnhof an. Seine anstrengende Reise führte ihn von der afghanischen Hauptstadt über Taschkent in Usbekistan nach Frankfurt - und: von da mit dem Zug weiter nach Freiburg, wo Caritas-International seine Zentrale hat.