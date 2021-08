Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, lässt schon länger nach. Im SWR-Interview erklärt Psychologe Peter Kirsch wie es doch noch gelingen könnte, Impfmuffel von der Spritze zu überzeugen.

SWR: Aktuell sind knapp 55 Prozent der Bevölkerung in Deutschland geimpft. Die Nachfrage nach dem Impfstoff geht mittlerweile aber zurück. Politikerinnen und Politiker sprechen von einer Impfmüdigkeit. Wieso nehmen manche Menschen das Risiko einer schweren Corona-Erkrankung in Kauf?

Peter Kirsch: Ich glaube, das hat etwas mit unterschiedlicher Risikowahrnehmung zu tun. Eine Infektion wird unterschätzt und das Risiko einer Impfreaktion oder negativer Impffolgen wird überschätzt. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das was damit zu tun hat, wie sehr man das Gefühl hat, die Kontrolle über die Situation zu haben. Ein Beispiel wären hier auch die Menschen, die Angst vor dem Fliegen haben. Die fahren munter mit dem Auto zum Flughafen, haben dann aber Probleme, in ein Flugzeug einzusteigen, obwohl die Fahrt zum Flughafen der gefährlichste Teil der Reise ist. Als Autofahrer habe ich aber immer die Kontrolle. Ich habe das Gefühl, dass ich selbst Einfluss darauf nehmen kann, ob mir etwas passiert oder nicht. Wenn ich aber im Flugzeug sitze, bleibt mir nur, aus dem Fenster zu schauen. Ich habe keine Kontrolle. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ähnlich auch beim Impfen ist. Ich bilde mir ein, dass ich mit meinem Verhalten beeinflussen könnte, ob ich eine Covid-Infektion bekomme oder nicht. Viele sagen: Ich werde mich sowieso nicht infizieren. Aber ich habe keinerlei Kontrolle, was mir passiert, wenn ich geimpft werde. Da wird irgendein komischer Stoff, den ich nicht kenne und der in kurzer Zeit entwickelt wurde, in meinen Körper gespritzt und ich habe keine Kontrolle darüber. Ich kann mir vorstellen, dass das dazu führt, dass das Risiko anders eingeschätzt wird, als man das von außen sehen würde.

Peter Kirsch ist Professor und Leiter der Abteilung Klinische Psychologie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim.

Würde es in diesem Fall nicht helfen, ausreichend über die Impfung aufzuklären?

Ich glaube, mit der Aufklärung sind wir am Ende angekommen. Die Menschen, die sich informieren und die diesen Quellen glauben, die sind, glaube ich, alle mittlerweile geimpft. Das Problem ist, wenn man den Politikern, den Wissenschaftlern oder den Medien, die diese Informationen verbreiten, nicht vertraut, dann hilft eine Aufklärungskampagne natürlich weniger. Wenn die Quelle scheinbar nicht vertrauenswürdig ist, warum sollte dann die Aufklärung einen Effekt haben?

Hätte so eine Aufklärungskampagne mehr Sinn, wenn die Informationen von Menschen kämen, denen man vertraut? Also beispielsweise von Personen des öffentlichen Lebens: Sportlerinnen, Influencern oder Schauspielern?

Aus psychologischer Sicht ist das auf jeden Fall ein sinnvoller Weg. Hier wird die Vertrauensfrage klar in den Kontext gesetzt. Denn hier kommt die Information von Menschen, denen man eben nicht unterstellt, dass sie eigentlich ganz andere Interessen hätten. Wenn diese Menschen ein klares Statement für das Impfen abgeben, könnte das durchaus dazu führen, dass die Bereitschaft wächst, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Bei manchen Menschen führt das sicher auch dazu, dass sie sich impfen lassen. Das wichtige hier ist, dass diese Vorbilder möglichst nah an der entsprechenden Zielgruppe sind, sodass eine Identifikation mit dem Vorbild möglich ist.

Können Anreize wie zum Beispiel in den USA dabei helfen, dass die Impfbereitschaft wieder zunimmt?

Die Entscheidungsforschung sagt, dass Menschen eine Kosten-Nutzen-Abwägung machen. Sie überlegen sich: Wenn ich eine Entscheidung treffe, was sind die Kosten der Entscheidung und was ist mein Nutzen. Die Risiken, die mit einer Impfung einhergehen, sind die Kosten. Demgegenüber steht ein abstrakter Nutzen. Wenn man Anreize setzt, würde man auf der Nutzen-Seite die Bilanz erhöhen. Das könnte bei Menschen, die unentschlossen sind oder die bis jetzt keine Notwendigkeit gesehen haben, sich impfen zu lassen, durchaus dazu führen, dass die Entscheidung für das Impfen fällt. Bei hartnäckigen Impfgegnern hat das, denke ich, aber keinen Effekt.

In Deutschland sieht man aktuell eher Einschränkungen statt Anreize für Ungeimpfte. Denken Sie, dass sich dadurch mehr Menschen impfen lassen?

Ich glaube, die ganz hartnäckigen Impfgegner, die ja regelrechte Weltuntergangsszenarien vorhersagen, die erreicht man einfach überhaupt nicht. Die Einschränkungen sind aus meiner Sicht aber durchaus eine sinnvolle Ergänzung. Sie sind ja sowas wie ein negativer Anreiz. Der Anreiz besteht hier daraus, was ich darf, wenn ich geimpft bin. Auch das erhöht den Nutzen einer Impfung und sollte eigentlich bei vielen Menschen dazu führen, dass die Impfbereitschaft steigt.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat vor Kurzem gesagt, dass man sozialen Druck auf Menschen aufbauen soll, die sich nicht impfen lassen wollen. Ist das sinnvoll oder führt das nur zum Zerbrechen von Freundschaften?

Im privaten Kreis würde ich es nicht über negative Anreize nach dem Motto: "Ich lade dich nicht ein, wenn du nicht geimpft bist", versuchen. Hier würde ich eher versuchen, mit Überzeugung, Diskussionen und dem Austausch von Argumenten zu arbeiten. Denn es kann natürlich dazu führen, dass Beziehungen zerbrechen, wenn man Druck aufbaut. Wenn es die Möglichkeit gibt, die Menschen zu überzeugen, wenn es eine Gesprächsbereitschaft gibt, ist das sicher immer der beste Weg.

Haben Sie einen konkreten Vorschlag für die Politik, wie die Impfbereitschaft erhöht werden könnte?

Das Repertoire ist mehr oder weniger ausgereizt. Heute wurde entschieden, dass Schnelltests für Ungeimpfte zukünftig nicht mehr kostenlos sein werden. Da muss man jetzt einfach mal schauen, wie der Ansatz wirkt. Positive Anreize, also Menschen zu belohnen, wenn sie sich impfen lassen, sind im Moment die vielversprechendsten Ansätze. Auch wenn das bei Menschen, die schon geimpft sind, vielleicht zu Neid führt.

Neid von Geimpften und sozialer Druck auf Ungeimpfte: Könnte das zu einer Spaltung der Gesellschaft führen?

Meine Wahrnehmung ist, dass die Spaltung schon da ist. Viele sprechen jetzt in Zusammenhang mit den kostenpflichtigen Tests von einer "Impfpflicht durch die Hintertür". Das ist natürlich etwas, was zu einer Spaltung der Gesellschaft führt. Die Menschen, die geimpft sind, haben das Gefühl: "Wir können nicht zur Normalität zurückkehren, weil es Menschen gibt, die sich der Impfung verweigern". Und die Menschen, die sich der Impfung verweigern, haben das Gefühl, sie werden über sozialen Druck gezwungen, sich doch impfen zu lassen. Ich glaube, das ist etwas, was momentan sehr unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt bedroht und wo die zentrale Frage ist, wie wir dem entgegenwirken können.