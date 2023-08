per Mail teilen

Es ist oft heiß und schwül in dieser Woche, immer wieder kann es in Baden-Württemberg auch starke Gewitter geben. Das bedeutet viel Arbeit für Stephan Thern. Der Elektroingenieur ist Leiter des Blitz-Informationsdienst von Siemens (BLIDS) mit Sitz in Karlsruhe. Das Unternehmen warnt Flugplätze, Energieversorger oder Windparkbetreiber wenn Gewitter heranziehen. Im Interview spricht Thern über das Messverfahren und die Gründe dafür, warum es im Süden Deutschlands sehr viel häufiger blitzt.