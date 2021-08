per Mail teilen

Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hofft eine Familie aus Stuttgart weiter darauf, evakuiert zu werden. Das Paar und die drei Kinder kommen ursprünglich aus Afghanistan, haben aber deutsche Pässe. Mehrmals haben sie versucht rauszukommen. Sie waren auch den Aufrufen des Auswärtigen Amtes gefolgt. Doch das hat mehrfach nicht geklappt, zuletzt wegen der Anschläge am Flughafen in Kabul. SWR-Reporter Felix Zink hat mit dem Mann gesprochen. Um ihn zu schützen, wurde sein Gesicht unkenntlich gemacht.