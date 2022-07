Interview: Wie lassen sich mehr junge Menschen für eine Lehre begeistern?

Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber auf einen Ausbildungsplatz war laut Wirtschaftsministerium bereits in der Vergangenheit rückläufig. Vor diesem Hintergrund starteten Wirtschafts- und Kultusministerium in den vergangenen Wochen eine Initiative, um die berufliche Orientierung zu stärken. So ging unter anderem eine Online-Plattform zur Vermittlung von Praktikumsplätzen an den Start. Auf der Plattform haben sich bislang gut 4.000 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Zugleich wurde eine Kampagne in den sozialen Netzwerken gestartet, die auch die Eltern mit ansprechen soll, weil sie einer der wichtigsten Ratgeber bei der Berufswahl sind.