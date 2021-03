Urlaubsreisen im Sommer - mit einem einheitlichen EU-Impfpass könnte das klappen. Baden-Württembergs Justiz- und Tourismusminister Wolf nennt im SWR diesen Nachweis eine gute Lösung.

SWR: Herr Wolf, die erste Frage: Dürfen im Sommer nur die Reisen, die auch geimpft sind?

Guido Wolf: Das ist zunächst die zweite Frage. Die erste Frage, die sich an den europäischen Impfpass knüpft, ist, wie kann es gelingen, europaweit einheitlich zu belegen, dass ich getestet, geimpft oder genesen bin. Dafür liefert der jetzt vorgelegte europäische Impfpass eine schnelle handhabbare Möglichkeit bei Grenzübertritten und Reisen nachzuweisen, dass man diese Voraussetzungen erfüllt.

Guido Wolf (CDU) ist in Baden-Württemberg als Minister für die Bereiche Justiz und Tourismus zuständig. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow



Diesen Impfpass muss man ja nicht immer bei sich tragen. Es ist ein Nachweis, denn kann ich haben, muss ich aber nicht. Aber ich darf im Sommer reisen, wenn ich das möchte?

Dieser Impfpass kann das Reisen im Sommer erleichtern. Das wäre auch wünschenswert. In dem Maß, wie Menschen geimpft sind, müssen sie auch Rechte wieder zurückbekommen. Das ist der tiefe Hintergrund dieses Impfpasses. Deswegen wäre es wünschenswert, dass jemand über sein Handy, über eine App oder auch in Papierform diese Voraussetzungen auf einen Blick europaweit einheitlich belegen kann. Und dass man dann, je nachdem für welchen Weg sich das einzelne EU-Mitgliedsland dann entscheidet, verstärkt Rechte zurückbekommen kann, etwa das Reisen.

Kann es sein, dass Hoteliers, Inhaber von Pensionen und Ferienwohnung in Baden-Württemberg nur Urlauber aufnehmen werden, die dieses Dokument vorweisen können, also geimpft sind?

Ich finde es sehr schwierig, diese Diskussion derzeit zu führen, wo noch viele Menschen warten, geimpft zu werden. Perspektivisch schließe ich nicht aus, dass es Anbieter von Reisen, von Ferienwohnungen, von Hotels geben wird, die ihr Angebot an die Bedingung knüpfen, dass jemand nachweisen muss, geimpft oder getestet zu sein. So kriegen wir die Pandemie am Schnellsten in den Griff und können am Schnellsten zur Normalität übergehen. Das muss, glaube ich, das Ziel und das Interesse sein.

Droht bei diesem EU-Impfpass auch ein juristisches Nachspiel wie bei anderen Corona-Maßnahmen?

Man kann nie genau prognostizieren, wie Gerichte entscheiden. Das ist auch gut, dass sie frei und unabhängig sind. Die Gerichte stellen immer öfter die Frage, ob der Eingriff in die Freiheit noch verhältnismäßig und erforderlich. An diesem Punkt kommen Gerichte bisweilen zu der Entscheidung, die ein oder andere politische Vorgabe aufzuheben. Ich finde, der europäische Impfpass setzt genau an dieser Stelle an. Dass er nämlich Vorsorge schafft, Eingriffe in die Freiheit, wie die Reisefreiheit, nur in dem Maße aufrechterhalten werden, wie der Einzelne und die Allgemeinheit geschützt werden muss. Das ist juristisch komplex und kompliziert. Aber der Impfpass kann helfen, dass auch Gerichte in den politischen Entscheidungen verhältnismäßige Regelungen sehen.

Gibt es für die Ferienanbieter in Baden-Württemberg Vorteile durch einen EU-Impfpass?

Ja. Die Ferienanbieter leiden unter der derzeitigen Situation und warten dringend auf eine Perspektive. Dieser Impfpass kann schneller zu greifbare Perspektiven führen. Wenn alles gut läuft, könnte die Urlaubssaison damit noch gerettet werden.

Könnte dieser Impfpass eine Art Impfpflicht durch die Hintertür werden?

Nein. Das sehe ich nicht so. Man es genau andersherum bewerten. Es geht darum, dass die Menschen nur in dem Maße vor sich selbst und vor anderen geschützt werden, wie es auch verhältnismäßig ist. Ich gehe davon aus, dass sich viele Menschen für eine Impfung entscheiden. Und dann haben die auch ein Recht darauf, wieder mehr Freiheiten zu bekommen. Insofern ist es keine Impfpflicht. Aber es gibt die Verantwortung des Staates den Menschen maximale Freiheiten zu eröffnen. Da ist es nur Recht und Billig, wenn diejenigen, die sich in der Form schützen, wieder mehr Freiheiten bekommen.