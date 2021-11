Neues Internetportal informiert über Qualität im Bahnverkehr in BW

per Mail teilen

Für Bahnfahrende gibt es ab sofort ein Qualitätsranking über den Bahnverkehr in Baden-Württemberg. Es soll auch Ansporn für Verbesserungen im Schienennetz sein.

Ein neues Internetportal informiert in Baden-Württemberg über die Qualität im Bahnverkehr. Bahnfahrende könnten sich im vom Verkehrsministerium eingerichteten Internetangebot über Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Sauberkeit ihres Zugangebots kundig machen.

Die Rangliste wurde am Mittwoch von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) präsentiert. Anhand von fünf Kriterien wurden die Verkehrsnetze im Land bewertet: Wie pünktlich sind die Züge, wie zuverlässig, wie sauber, wie viele Züge gibt es und wie zufrieden sind die Fahrgäste insgesamt? Besonders gut abgeschnitten hat dabei die deutsche Tochtergesellschaft der Schweizerischen Bundesbahn, die in Südbaden Züge betreibt. Auf Platz zwei kommt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mit der Stadtbahn Heilbronn-Nord.

Wie das Ranking entsteht

In die Gesamtwertung fließen laut Verkehrsministerium automatisch erhobene Daten aus dem Betrieb, Zahlen aus einem "Qualitäts-Mess-System" des Landes und Daten aus Qualitätstests und Kundenbefragungen mit ein. So sollen Bahnkundinnen und -kunden im Rahmen von Fahrgastbefragungen die Möglichkeit haben, Schulnoten zu ihrer "Gesamtzufriedenheit" zu vergeben. Um das Ranking zu erstellen, werden die verschiedenen Bereiche unterschiedlich gewichtet: Pünklichkeit, Zuverlässigkeit und die von Kundinnen und Kunden erhobene Zufriedenheit fließen jeweils zu 25 Prozent in die Gesamtwertung ein, die Zugkapazität zu 15 Prozent und Sauberkeit zu 10 Prozent. Jedes halbe Jahr soll dann ein neues Ranking auf der Plattform veröffentlicht werden.

Qualität des Bahnverkehrs habe sich gesteigert

"Die Qualität des Bahnverkehrs wurde in weiten Teilen des Landes weiter gesteigert", so Hermann. In rund der Hälfte der Netze seien bereits jetzt mehr als 70 von 100 Punkten erreicht worden. Die aktuelle Rangliste zeige aber auch, wo noch einiges zu tun sei. Dabei soll das neue Portal auch Druck auf die Betreiber ausüben.

"Mit dem neuen Internetportal bieten wir den Bahnunternehmen einen zusätzlichen Anreiz, besser zu werden und in der Bewertung aufzusteigen."

Wo es Luft nach oben gibt

Für die Rangliste wurden die 29 Verkehrsverträge hinsichtlich der Betriebsqualität verglichen. Besonders im Großraum Freiburg gebe es Verbesserungsbedarf. Auf dem letzten Platz landet die Rheintalbahn zwischen Offenburg und Basel, betrieben von der Deutschen Bahn. Hier habe es häufig Probleme durch Fahrzeugstörungen und fehlendes Personal gegeben, auch Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit seien zu verbessern.

Ausbau des ÖPNV Ziel der Landesregierung

Ein verlässliches ÖPNV-Angebot in der Fläche als Voraussetzung für klimaneutrale Mobilität ist eines der Ziele der baden-württembergischen Landesregierung. Bis Ende 2022 sollen 358 neue Züge im bwegt-Design unterwegs sein, so das Verkehrsministerium in einer Mitteilung.