Mit der Kampagne "orange the world" rufen die Vereinten Nationen am "Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen" dazu auf, Zeichen zu setzen. In Baden-Württemberg werden darum in zahlreichen Städten am Abend verschiedene Gebäude in orangener Farbe angestrahlt, beispielsweise in Stuttgart, Esslingen, Mannheim, Heidelberg, Friedrichshafen und Ravensburg. In Konstanz werden in Apotheken Pflasterpackungen mit Informationen zu Beratungsstellen ausgegeben. In Ludwigsburg soll das bundesweite Hilfetelefon für Gewaltopfer (08000 116 016) bekannter gemacht werden. Mindestens jede vierte Frau in Deutschland erlebt Gewalt in ihrer Familie oder Partnerschaft, in Baden-Württemberg waren es laut polizeilicher Kriminalstatistik 2019 mehr als 10.500 Frauen.