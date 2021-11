Entscheidung über Verlegung von Covid-Patienten muss "fair, offen und ehrlich" sein

Viele Intensivstationen in Baden-Württemberg sind an der Belastungsgrenze, Corona-Patienten müssen in andere Kliniken verlegt werden. Doch wie läuft das ab und wer entscheidet darüber?

Baden-Württemberg ist derzeit in der Versorgung von Covid-Patienten auf Hilfe angewiesen. Die ersten Patientinnen und Patienten wurden bereits über die Landesgrenzen in andere Bundesländer verlegt. Wegen der Notlage sei zuerst in Baden-Württemberg nach Platz gesucht worden, jedoch vergeblich. Deshalb wurden Krankenhäuser im "Kleeblatt Südwest" zu Hilfe gerufen. Im Gespräch mit dem SWR erklärt Götz Geldner, wie dieses Prinzip abläuft. Er ist der Koordinator für die intensivmedizinische Versorgung von Covid-Patienten in Baden-Württemberg.

SWR Aktuell: Am Donnerstag wurden die ersten Covid-19-Intensivpatienten aus dem Raum Karlsruhe nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland verlegt. Wie läuft eine solche Verlegung ab?

Götz Geldner: Primär versuchen wir erst, innerhalb Baden-Württembergs zu verlegen, und da haben seit dem 1. Oktober schon 175 Verlegungen stattgefunden. Wenn es trotzdem schwierig ist, was zu kriegen, läuft es über das Innenministerium ab. Dort gibt es eine Kleeblatt-Konferenz, die mehrfach wöchentlich tagt, und die Bundesländer, die abgeben wollen, melden ihre Patienten an, die bestimmte Kriterien erfüllen müssen. Sie dürfen natürlich nicht so krank sein, dass sie durch den Transport Schaden nehmen. Und natürlich werden Patienten auch befragt. Letztendlich werden auch andere Kleeblätter gefragt. Rheinland-Pfalz gehört ja noch zum Kleeblatt Südwest. Das ist das Erste: im eigenen Kleeblatt zu fragen, ob andere Bundesländer in der Lage sind, diese Patienten zu übernehmen. Wenn das beides bejaht wird, dann werden die Transporte organisiert, und dann werden Transporte durchgeführt. Das geht aber genauso wie auch innerhalb von Baden-Württemberg. An den Transporten ändert sich nichts.

Prof. Dr. Götz Geldner, Intensivmediziner am RKH-Klinikum Ludwigsburg SWR

Nun könnte sich die Lage weiter zuspitzen, deshalb will auch Frankreich Covid-19-Intensivpatienten aus Baden-Württemberg aufnehmen. Stellt ein solcher Transport ins Ausland die Kliniken dann vor noch größere Herausforderungen?

Medizinisch natürlich nicht. Letztendlich ist das eine politische Entscheidung. Ich denke, solange wir - aber da bin ich jetzt der Falsche, der das entscheiden kann - in unseren eigenen Ressourcen auch die Möglichkeit haben, sollten wir die Nachbarn noch nicht belasten. Das Angebot ist natürlich schön. Ich denke, die Nachbarn zu belasten, macht erst dann Sinn, wenn wir bei uns an die Grenze gekommen sind. Soweit meine Einschätzung, aber letztendlich - wie bereits erwähnt - ist das eine politische Entscheidung.

Nicht jeder Intensivpatient ist so ohne Weiteres transportfähig. Sie haben eben schon von Selektionskriterien gesprochen. Wie wählen Sie aus, ob Patienten transportiert werden können oder nicht?

Dafür gibt es ein Formblatt. Da stehen verschiedene Dinge drin, also wie hoch beispielsweise der Sauerstoff-Bedarf bei der Beatmung ist. Der darf nicht grenzwertig hoch sein. Aber auch, wie hoch die kreislaufunterstützenden Mittel sind beispielsweise. Die müssen auch in einem noch vertretbaren Bereich sein. Die Prognose des Patienten sollte natürlich auch nicht die schlechteste sein - sagen wir es mal so: Es gibt einen Kriterienzettel, den man auch ausfüllt. Das Krankenhaus, das abgibt, füllt diesen Zettel aus und das Krankenhaus, das aufnimmt, guckt sich den Patienten an und sagt dann 'Ja'. Das ist sowohl innerhalb des Bundeslandes so als auch außerhalb des Bundeslandes. Die Kollegen sprechen miteinander. Man muss natürlich fair, offen und ehrlich miteinander umgehen und über den Patienten Bescheid wissen.

Ich nehme an, der Patient - und wenn das nicht mehr geht - die Angehörigen müssen einer solchen Verlegung zustimmen?

Wir klären die Patienten auf und bisher ist es so: sie sollten zustimmen. Wenn Sie natürlich gar keinen Platz mehr haben in Ihrem Krankenhaus und Sie ihn wirklich woanders hinbringen, dann ist das natürlich ein Thema, wenn es wirklich ein Notfall ist. Aber bisher ging das auf Zustimmungs-Ebene.