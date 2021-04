per Mail teilen

Die Intensivstationen vor einer Überlastung schützen - das formuliert die Politik stets als eines der höchsten Ziele in der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Aktuell kennen die Daten aus den Krankenhäusern aber nur eine Tendenz: sie steigen.

Seit Ende Februar steigt die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg wieder deutlich an. Aktuell werden dort insgesamt 487 Personen behandelt (Stand 13.4.), 283, müssen beatmet werden, wie aus den Daten des DIVI-Intensivregisters hervorgeht. Das sind etwa doppelt so viele Patienten wie vor acht Wochen.

Von den betreibbaren 2.414 Intensivbetten im Land sind 2.160 belegt. Eine Auslastung von etwa 90 Prozent. Freie Betten gibt es derzeit noch 254. Etwa die Hälfte davon ist für Covid-Patienten ausgelegt. Der Anteil der Corona-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten liegt aktuell bei 20,17 Prozent. Im Notfall könnten landesweit innerhalb von sieben Tagen zusätzlich 1.324 Intensivbetten aufgestellt werden.

Corona-Patienten im Schnitt zehn Jahre jünger

So macht sich die dritte Corona-Welle beispielsweise am Freiburger Universitätsklinikum in den vergangenen Wochen immer deutlicher bemerkbar. Insgesamt werden hier derzeit 17 Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt. Der große Unterschied zur zweiten Welle: Die Patienten sind im Schnitt etwa zehn Jahre jünger, sind um die 60 Jahre alt, und haben seltener Vorerkrankungen.

Zudem müssen die Menschen nun längere Zeit auf den Stationen behandelt werden, sagte der Oberarzt Innere Medizin am Uniklinik Freiburg, Daniel Dürschmied: "Die liegen also wochenlang, teilweise monatelang bei uns. Wir bauen eine Beziehung zu diesen Patienten auf und das ist schon dann auch schwierig und belastend, wenn diese Verläufe dann schwer sind und manchmal auch tödlich verlaufen."

Rund 40 Prozent der Corona-Patienten, die in Freiburg auf der Intensivstation behandelt werden, überleben die Erkrankung nicht.

So ist die Lage auf den Intensivstationen in Deutschland:

Personalmangel wegen Überarbeitung in den Kliniken

Der Ärztliche Direktor der Intensiv- und Notfallmedizin am Klinikum Ludwigsburg, Götz Geldner, beobachtet diese Entwicklung mit Sorge. "Wir können unter Inkaufnahme der OP-Kapazitäten noch Betten einrichten bei uns, sowohl hier im Haus als, auch in unserem Verbund. Das ist möglich. Aber die Zahl ist auch begrenzt, das heißt wir können nicht beliebig verdoppeln oder verdreifachen. Das funktioniert nicht, wir reden von ein paar Prozentpunkten, die wir noch machen können, so geht es den meisten Häusern sicher auch."

Ein weiteres Problem, das die Lage an den Kliniken im Land verschlechtern könnte, ist Personalmangel. Immer mehr Pflegende wollen bereits wegen Überarbeitung nicht mehr arbeiten oder den Beruf ganz aufgeben. "Das heißt hier sehe ich auch ein Problem in der Post-Covid-Phase das wir wirklich wertvolles Intensivpflegepersonal eventuell verlieren werden", so Geldner, der auch Koordinator der intensivmedizinischen Versorgung von Corona-Patienten in Baden-Württemberg ist.

Müssen Patienten bald verlegt werden?

Damit die Kliniken sich gegenseitig unterstützen können, haben sie bereits im vergangenen Dezember gemeinsam mit der Landesregierung ein Verlegungskonzept mit sechs sogenannten Clustern in Stuttgart-Ludwigsburg, Heidelberg, Karlsruhe, Ulm, Freiburg und Tübingen entwickelt. Noch müssen in der aktuellen dritten Welle keine Patienten verlegt werden. Allerdings - das fürchten die Intensivmediziner - könnte sich das bald ändern. Denn die am Dienstag von der Bundesregierung beschlossene Corona-Notbremse sei zwar grundsätzlich zufriedenstellend, komme aber zu spät.