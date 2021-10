Intensivmediziner befürchten Engpässe - auch in Baden-Württemberg sind viele Betten belegt

per Mail teilen

Intensivmediziner warnen vor Engpässen bei der Versorgung von Patientinnen und Patienten, weil die Zahl der verfügbaren Intensivbetten sinkt. Grund sei ein massiver Personalmangel.

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) teilte am Donnerstagabend mit, es sei in der kommenden Zeit "mit einer spürbaren Einschränkung in der Versorgung der Bevölkerung zu rechnen". Derzeit seien 22.207 Intensivbetten als betreibbar gemeldet, zu Jahresbeginn seien es gut 4.000 Betten mehr gewesen - nämlich 26.475 Intensivbetten.

Viele Pflegekräfte haben gekündigt

Die vergangenen Monate hätten zu einer Verschlechterung der Stimmung und zu weiteren Kündigungen von Stammpflegekräften geführt, so die Divi. "Die eigentliche vierte Welle hat jetzt begonnen und nimmt weiter Fahrt auf", schrieb Divi-Experte Christian Karagiannidis bei Twitter. Es gebe noch immer eine sehr enge Korrelation zwischen Inzidenz und Neuaufnahmen auf Intensivstationen. Dort ist die Zahl der Covid-19-Patienten und -Patientinnen laut Divi-Intensivregister mittlerweile wieder auf rund 1.540 angestiegen (Stand: Donnerstag).

BW: Immer mehr Corona-Fälle auf Intensivstationen

Auch in Baden-Württemberg stieg die Zahl der Menschen, die wegen einer Corona-Infektion auf einer Intensivstation behandelt werden. Derzeit sind es nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) 222 Patientinnen und Patienten (Stand Donnerstag). Das ist laut LGA ein Plus von 15 weiteren Corona-Intensivfällen innerhalb eines Tages.

Die Ärzteschaft auf den Intensivstationen sei in Habachtstellung, sagte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). "Die Zahl der Patientinnen und Patienten dort steigt derzeit kontinuierlich und könnte schon Ende kommender Woche den kritischen Wert von 250 erreichen", so Lucha weiter.

RKI rechnet mit beschleunigtem Anstieg der Fallzahlen

Das Robert Koch-Institut (RKI) warnt in seinem aktuellen Wochenbericht zur Corona-Pandemie ebenfalls vor einem deutlichen Anstieg der Corona-Neuinfektionen in nächster Zeit. "Es ist damit zu rechnen, dass sich im weiteren Verlauf des Herbstes und Winters der Anstieg der Fallzahlen noch beschleunigen wird", so das RKI.