Inklusion: Land fördert 28 innovative Projekte

Die baden-württembergische Landesregierung fördert mit ihrem Programm "Impulse Inklusion 2021" 28 inklusive Projekte im Land. Sozial- und Integrationsminister Manfred Lucha (Grüne) sagte am Mittwoch in Stuttgart, jedes dieser Projekte sei ein Baustein für ein inklusives Miteinander im Land. Insgesamt stünden rund 415.000 Euro Fördermittel zur Verfügung. Gerade unter erschwerten Bedingungen wie der Corona-Pandemie sei der Bedarf an Teilhabe-Angeboten für Menschen mit Behinderungen besonders groß, sagte Lucha nach Angaben seines Ministeriums. Inklusion habe viele Facetten und zeige sich beispielsweise beim Sport, in der Schule, in der Kirchengemeinde, bei Kulturveranstaltungen sowie im Vereinsleben. In diesem Jahr habe ein Schwerpunkt der geförderten Projekte auf der digitalen und kulturellen Teilhabe gelegen. Bei der Auswahl sei besonderer Wert darauf gelegt worden, dass Menschen mit und ohne Behinderungen die Projekte gemeinsam entwickeln, planen und durchführen.