Innenminister diskutieren über Flüchtlinge, Corona und Sicherheit

Bei der Herbstkonferenz der Innenministerinnen und Innenminister von Bund und Ländern werden nur die wenigsten Vertreter vor Ort in Stuttgart sein. Grund sind die hohen Corona-Fallzahlen.

Am Mittwoch beginnt in Stuttgart die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (IMK). Wegen der aktuellen Corona-Lage werden die meisten Minister allerdings nicht zur Herbstkonferenz nach Stuttgart reisen. Laut baden-württembergischen Innenministerium werden neben dem IMK-Vorsitzenden, Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU), lediglich zwei Amtskollegen vor Ort sein: der bayerische Staatsminister des Innern, Joachim Herrmann (CSU), als Sprecher der unionsgeführten Länder sowie der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) als Sprecher der SPD-geführten Länder. Außerdem wird ein Vertreter aus dem Bundesinnenministerium erwartet. Die anderen Innenminister werden digital zugeschaltet.

Zahl der Flüchtlinge stark gestiegen

Die Innenministerinnen und Innenminister wollen dabei auch über Fragen der Migration sprechen. Nicht nur in Baden-Württemberg kommen wieder so viele Geflüchtete an wie vor der Corona-Krise. So verzeichnete das Land im Januar laut Justizministerium 703 Menschen, die in Baden-Württemberg einen neuen Antrag auf Asyl stellten und die nicht von andere Bundesländern aufgenommen wurden. Im Oktober waren es bereits 1.737.

Diskussion zwischen Grünen und CDU in BW

Die steigende Zahl an Asylanträgen sorgt längst auch im Land und sogar innerhalb der grün-schwarzen Koalition für Diskussionen. CDU-Fraktionschef Manuel Hagel warnte wegen der steigenden Zahl von Asylanträgen davor, die Aufnahmekapazität Deutschlands zu überschätzen. Der Sprecher der Grünen-Fraktion für Migration und Integration, Daniel Lede Abal, entgegnete auch angesichts der akuten Notlage an der Grenze zwischen Belarus und Polen, es sei eine Frage von Menschlichkeit, als Wertegemeinschaft unmittelbar zu helfen.

Landesjustizministerin Marion Gentges (CDU) will bis Ende des Jahres mehrere hundert zusätzliche Plätze in den Landeserstaufnahmestellen (LEA) schaffen. Dabei soll auch die ehemalige Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Meßstetten (Zollernalbkreis) reaktiviert werden. Dagegen regt sich allerdings Widerstand.

Corona: Gemeinsames Krisenmanagement von Bund und Ländern

Auch die Corona-Pandemie wird die Innenminister beschäftigen. So soll es etwa um ein neues Bund-Länder-Kompetenzzentrum für Krisenmanagement und Krisenprävention gehen. "Die Corona-Pandemie ist die heftigste Gesundheits-, aber auch Wirtschafts-, Gesellschafts- und Kulturkrise seit der Nachkriegszeit", sagte Innenminister Strobl der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Corona hat gezeigt: Wenngleich wir auch bislang in Deutschland ordentlich durch die Pandemie gekommen sind, wir müssen krisenfester werden."

Auf der Tagesordnung der Innenministerkonferenz stehen außerdem unter anderem die Bekämpfung von Verbrechen und extremistischen Tendenzen, aber auch die länderübergreifende Zusammenarbeit beispielsweise im Bereich der Cybersicherheit. Die Tagung endet am Freitag.

Die Innenminister von Bund und Ländern treffen sich in der Regel zweimal jährlich. Baden-Württemberg hat in diesem Jahr den Vorsitz inne. Die Beschlüsse der IMK sind in der Regel nicht bindend.