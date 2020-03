Nach Einschätzung des baden-württembergischen Innenministeriums halten noch immer zu wenige Menschen den nötigen Abstand zur Eindämmung des Coronavirus ein. Innenminister Thomas Strobl (CDU) zeigt sich verständnislos.

"Im Moment hat man nicht den Eindruck, dass alle verstanden haben, was die Stunde geschlagen hat", bilanzierte ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstag die Lage. An verschiedenen Orten im Land kämen Menschen vielleicht auch wegen des guten Wetters draußen zusammen - zum Beispiel in Parks. "Wenn man mit offenen Augen herumgeht, sieht man immer noch Leute, wo man das Gefühl bekommt, die haben nicht verstanden, worum es geht." Dann schreite die Polizei ein. Die Beamten hätten im Land bereits mehrere "Corona-Partys" auflösen müssen.

Kein Verständnis für "Corona-Partys"

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) zeigte sich angesichts dieser "Corona-Partys" verständnislos: "Das ist seit gestern geltendes Recht. Verstöße dagegen sind keine Kinkerlitzchen, sondern eine rechtswidrige Tat. Wer gegen die Vorschriften zur Eindämmung des Coronavirus verstößt, gefährdet letztendlich Menschenleben." Deshalb werde man ab sofort konsequenter kontrollieren, so Strobl weiter: "Sollten sich Betriebe, Einrichtungen und Geschäfte nicht an die Verbote halten, werden wir die Schließung strikt durchsetzen." Davon sollen auch die sogenannten "Corona-Partys" betroffen sein.

Gesundheitsamt warnt: Verharmlosung "verheerender Irrtum"

Auch das Robert-Koch-Institut sowie das Stuttgarter Gesundheitsamt sehen in "Corona-Partys" eine große Gefahr. Der Amtsleiter des Gesundheitsamts, Stefan Ehehalt, warnte am Donnerstag vor dem verheerenden Irrtum, zu glauben solche "Corona-Partys" seien harmlos. Selbst wenn die Infektion mit dem Coronavirus bei jungen Menschen weniger heftig verlaufe, "so sind sie gefährliche Virusträger und können alle in ihrem Umfeld anstecken - zu Hause in der Familie und in der Öffentlichkeit", erklärte Ehehalt weiter.

Seit dem 18. März 2020 gilt in Baden-Württemberg eine neue Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus.