Nach Razzien ist die Rockergruppe "Gremium MC Southgate" wegen des Verdachts der organisierten Kriminalität verboten worden. Das hat das baden-württembergische Innenministerium am Freitag mitgeteilt. "Von dem Verein geht eine schwerwiegende Gefährdung für individuelle Rechtsgüter und die Allgemeinheit aus", heißt es in der Begründung. Das Verbot stütze sich auf das Vereinsgesetz. Zwei Tage zuvor hatten rund 160 Polizisten mehr als ein Dutzend Objekte der Rockergruppe im Regierungsbezirk Karlsruhe durchsucht. Es seien dabei ausreichende Erkenntnisse gewonnen worden, so das Ministerium. Ziel der Razzien war es unter anderem, Informationen über die Struktur des Vereins zu bekommen.