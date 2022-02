Vodafone will bis 2025 90 Prozent der Haushalte in BW mit 5G versorgen

Der Mobilfunk- und Internetanbieter Vodafone will bis 2025 den neuesten Mobilfunkstandard 5G in ganz Baden-Württemberg ausrollen. Das gaben der Innen- und Digitalisierungsminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobl (CDU), und Vodafone-Deutschland-Chef, Hannes Ametsreiter, am Freitag bekannt. 5G ist als Mobilfunkstandard unabhängig von der bisherigen Infrastruktur und gilt als schneller und belastbarer als seine Vorläufer wie 4G. 5G soll bei Zukunftstechnologien wie dem autonomen Fahren oder in der Robotik eine wichtige Rolle spielen. Einen Großteil der Investition in Festnetz und Mobilfunk kommt in Deutschland von den Netzanbietern. Die bauen aber vor allem dort, wo es sich lohnt - also in Ballungsgebieten. Damit der ländliche Raum nicht abgehängt wird und weiße Flecken im deutschen Mobilfunknetz weniger werden, fördern Bund und Länder den Netzausbau. Zwischen 2016 und Ende 2021 steckte Baden-Württemberg laut Innenministerium etwa 1,68 Milliarden Euro in die Förderung von Beitbandprojekten, vom Bund kamen demnach weitere 1,61 Milliarden Euro nach Baden-Württemberg.