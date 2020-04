Die Grenze zwischen Baden-Württemberg und dem französischen Elsass könnte wieder geöffnet werden - unter bestimmten Voraussetzungen. Welche das sind, und wie eine Öffnung genau aussehen könnte, darüber will das Innenministerium jetzt nachdenken.

Die Grenze zu Frankreich könnte schrittweise wieder geöffnet werden - wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Das hat der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag in Aussicht gestellt.

"Wenn sich die Lage im Elsass und Baden-Württemberg nun weiter angleicht, wenn auch in Frankreich wieder Geschäfte öffnen, können die Grenzschutzmaßnahmen Stück für Stück wieder zurückgefahren werden", sagte Strobl Deutschen Presse-Agentur. Er hatte sich zuvor in einer Telefonkonferenz mit dem Präsidenten der Region Grand Est, Jean Rottner, ausgetauscht. "Wir können dann beispielsweise darüber nachdenken, welche der momentan elf geschlossenen Grenzübergänge zwischen Baden-Württemberg und Frankreich vorsichtig nacheinander wieder geöffnet werden können."

Länderübergreifende Koordination gefordert

Die Regeln sollten grenzüberschreitend koordiniert, die Grenzmaßnahmen an der deutsch-französischen Grenze so schnell wie möglich zurückgefahren werden, sagte der deutsche Vorsitzende der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung, Andreas Jung. "Besondere Grenzmaßnahmen müssen befristet bleiben, es ist Zeit für grenzüberschreitende europäische Lösungen", so Jung weiter. Ein erster Schritt müsse es sein, umgehend die Begegnungen von Familien und Lebenspartnern zu ermöglichen. Zudem müssten zusätzliche Grenzübergänge geöffnet und so die Behinderung des Binnenmarktes beseitigt werden, forderte Jung.