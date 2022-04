Strobl: "Radikale bei pro-russischen Autokorsos lässt die Polizei nicht zu"

Russlanddeutsche fühlen sich durch den Krieg gegen die Ukraine diskriminiert und gehen deshalb mit Flaggen auf die Straße. Das sorgt bei einigen für Unverständnis - auch bei BW-Innenminister Strobl.

Am Wochenende rollten pro-russische Autokorsos etwa durch Stuttgart und Lörrach und lösten viel Kritik und Unverständnis aus. Die Protestierenden zeigten Flagge, weil sie diskriminiert würden, heißt es. Andere vermuten, dahinter stecke Verständnis oder gar Sympathie für den russischen Krieg in der Ukraine. Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat die Proteste im SWR kritisiert und sich gegen jede Form von Gewalt ausgesprochen.

Die Demonstrationen werden von den Menschen empfunden, als würden die Teilnehmenden pro Russland, also für den Krieg, demonstrieren. "Allerdings ist das in unserer Gesellschaft möglich - das macht die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit aus", betonte Strobl im Gespräch mit dem SWR am Dienstagabend. Die Proteste müssten "ertragen" werden.

Strobl: Demonstrationen haben eine Grenze

Jedoch gibt es laut dem Innenminister bei den Protesten auch eine rote Linie - das Strafrecht. In dem Moment, in dem Gewalt ausgeübt werde, würde die Sicherheitsbehörden konsequent einschreiten, erklärte er. "Das wird die baden-württembergische Polizei nicht zulassen." Bereits bei den letzten beiden Protestaktionen in Baden-Württemberg am vergangenen Wochenende haben die Beamtinnen und Beamten sehr genau hingeschaut, dass keine Straftaten verübt werden, so Strobl.

Ministerpräsident Kretschmann zweifelt an Motiven

Die pro-russischen Autokorsos im Land richten sich nach Einschätzung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nicht wie vorgegeben gegen die Diskriminierung der russischsprachigen Bevölkerung. "Die Frage ist, wie glaubwürdig das ist, wenn ein Autokorso hupend mit russischen Fahnen durch die Gegend fährt, um damit gegen die Diskriminierung russischsprachiger Menschen zu demonstrieren", sagte er am Dienstag in Stuttgart. "Das scheint mir nicht sehr glaubwürdig."

Radikale unter den Protestierenden?

Auf die Frage, ob er bei den Demonstrantinnen und Demonstranten auch eine radikale Energie erkenne, antwortete Strobl am Dienstagabend: "Wir werden alles dafür tun, dass das nicht passiert." Der Krieg in der Ukraine dürfe sich auf keinen Fall auf den Straßen Baden-Württembergs fortsetzen, so der CDU-Politiker.

"Wir werden alles dafür tun, dass es keine Spaltung bei uns in der Gesellschaft gibt."

Alle Teile der Bevölkerung sollen laut Strobl weiterhin gut miteinander zusammenleben - egal ob Russlanddeutsche oder Ukrainer.

Immer wieder sind im Krieg gegen die Ukraine jedoch verbotene Symbole auf russischer Seite zu sehen:

Baden-Württemberg war laut Strobl das erste Bundesland, dass etwa die "Querdenker"-Szene unter Beobachtung des Verfassungsschutzes gestellt hat. "Wir sind nicht blind und keinesfalls machtlos", betonte Strobl im SWR. Die sogenannten Reichsbürger, die Selbstverwalter, habe man seit Jahren "scharf im Blick".

Pro-russische Demos in mehreren BW-Städten

Am Wochenende hatte es in mehreren deutschen Städten pro-russische Autokorsos gegeben. So rollte etwa eine Autokolonne mit rund 190 angemeldeten Autos und russischen Fahnen auf den Motorhauben durch Stuttgart. Das Motto der Demo lautete: "Gegen die Diskriminierung russischsprechender Menschen". Die Protestierenden forderten "Stopp Russophobia" und wandten sich "Gegen die Diskriminierung russischsprachiger Kinder in den Schulen". Auch durch das südbadische Lörrach fuhr am Sonntagnachmittag ein Autokorso mit etwa 120 Fahrzeugen und russischen, sowjetischen und deutschen Flaggen. Am Straßenrand protestierten laut Polizei 130 Menschen mit Ukraine-Flaggen.