Eine Serie von Schüssen mit zum Teil tödlichem Ausgang erschüttert seit knapp einem Jahr den Großraum Stuttgart. Und bei einer Trauerfeier in Altbach im Kreis Esslingen gab es vor zwei Wochen einen Sprengstoffanschlag mit zehn Verletzten. Über den Stand der Ermittlungen hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch in einer Sondersitzung des Innenausschusses den Landtag informiert.