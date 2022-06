Innenausschuss in BW beschäftigt sich mit sexueller Belästigung in Landesbehörden

Sexuelle Belästigung in baden-württembergischen Behörden ist offensichtlich ein Problem. Wegen der Affäre um den ranghöchsten Polizisten im Land tagt nun der Innenauschuss im Landtag zu dem Thema.

Im Innenausschuss des baden-württembergischen Landtags geht es am Mittwoch um das Thema der sexuellen Belästigung in Landesbehörden. Anlass für die öffentliche Anhörung ist eine Anfrage der SPD-Fraktion im Zusammenhang mit der Affäre um den ranghöchsten Polizisten im Land. Er steht im Verdacht der sexuellen Belästigung.



230 Fälle sexueller Belästigung in Behörden in drei Jahren

230 Fälle von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz hat es in den vergangenen drei Jahren in den Landesbehörden gegeben. Das teilt das Innenministerium auf die Landtags-Anfrage der SPD mit. Jeder vierte Vorfall hatte mit sexueller Belästigung durch Vorgesetzte zu tun. In der Hälfte alle Fälle wurden Ermittlungsverfahren oder Disziplinarverfahren eingeleitet.

In der öffentlichen Anhörung sollen Expertinnen gehört werden. Darüber hinaus will die Opposition von Innenminister Thomas Strobl (CDU) wissen, wie die Meldewege bei entsprechenden Hinweisen verbessert werden können.

U-Ausschuss zu Strobl-Affäre nach Sommerpause

Strobl steht wegen der Affäre um den ranghöchsten Polizeibeamten und der Weitergabe eines Anwaltsschreibens selbst unter Druck. SPD und FDP hatten mehrfach seinen Rücktritt gefordert und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) aufgefordert, Strobl seines Amtes zu entheben. Dafür hatte der Regierungschef aber keinen Anlass gesehen. Allerdings hat der Landtag inzwischen einen Untersuchungsausschuss zum Fall Strobl eingerichtet, der nach der Sommerpause seine Arbeit aufnehmen soll.