Was genau ist in Mannheim passiert, als vor mehr als vier Monaten ein psychisch kranker Mann nach einem Polizeieinsatz gestorben ist? Videos zeigten einen der beteiligten Polizisten, wie er bei der Festnahme auf den Mann eingeschlagen hat. Daraufhin wurde gegen die beiden beteiligten Beamten ermittelt. Am Mittwoch wurden neue Details bekannt - denn die Umstände der Festnahme waren Thema im Innenausschuss des Landtags.