Der Bundesrat setzt sich für ein Sonntagsfahrverbot von Motorrädern ein, doch Bundesverkehrsminister Scheuer (CSU) ist dagegen. Daran übt Baden-Württembergs Verkehrsminister Hermann (Grüne) nun Kritik.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) weigert sich, eine Bundesratsinitiative umzusetzen. Inzwischen haben sich 118 Gemeinden und Städte zu einer Initiative gegen Motorradlärm zusammengeschlossen.

Initiative soll Bürger vor Lärm schützen

"Er ist halt bockig, wie an vielen anderen Stellen auch", sagte Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) dem SWR in Bezug auf Bundesverkehrsminister Scheuer. "Er kann aber nicht eine so einmütig verabschiedete Bundesratsinitiative einfach so wegbügeln." Außerdem stellte Hermann klar, dass es nie um Fahrverbote gegangen sei, sondern um Schutz von Anwohnern.

Mehr dazu heute Abend in der Sendung "Zur Sache BW!", 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Hermann fordert leisere Motorräder

"Wir müssen die Motorräder leiser machen", fordert Hermann als Voraussetzung zur Herabsenkung des Motorradlärms. Um Anwohner zu schützen, will man es laut dem Grünen-Politiker besonders betroffenen Kommunen ermöglichen, einzelne Strecken an bestimmten Tagen zu sperren. "Wir wollen nicht pauschal das Motorradfahren verbieten", stellte Hermann klar.

Dauer 1:04 min Initiative gegen Motorradlärm: BW-Verkehrsminister wird deutlich Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) kritisiert Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), weil dieser sich weigert, eine Bundesratsinitiative gegen Motorradlärm umzusetzen.

Bundesverkehrsminister hält gängige Regeln für ausreichend

Der CSU-Politiker hatte angesichts von Demonstrationen tausender Biker, unter anderem auch in Stuttgart, Karlsruhe und Friedrichshafen, vor rund einer Woche seine Position bekräftigt, weitere Verschärfungen und Verbote für Motorradfahrer abzulehnen. "Wir haben ausreichende, geltende Regeln", sagte Scheuer der Deutschen Presse-Agentur. "Die Biker zeigen bei den Protesten ihre Haltung gegen Verschärfungen und Verbote. Das ist auch meine Haltung. Ich werde die Beschlüsse des Bundesrates, also der Bundesländer, nicht umsetzen."

Der Bundesrat hatte Mitte Mai einen Beschluss gefasst, in dem er "dringenden Handlungsbedarf" sah, für besondere Konfliktfälle Geschwindigkeitsbeschränkungen und "zeitlich beschränkte Verkehrsverbote an Sonn- und Feiertagen aus Gründen des Lärmschutzes" zu ermöglichen.