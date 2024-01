"Initiative 2. Mai" demonstriert vor Landgericht Mannheim

Nach dem Tod eines psychisch kranken, 47-jährigen Mannes bei einem Polizeieinsatz am 2. Mai 2022 in Mannheim hat sich dort die "Initiative 2. Mai" gebildet. Sie problematisiert Polizeigewalt und wirbt unter anderem für ein sensibleres Vorgehen. Den Gerichtsprozess gegen zwei an dem fraglichen Einsatz beteiligte Polizeibeamte wegen Körperverletzung mit Todesfolge will die Gruppe kritisch begleiten.