Studie: Mangelhaftes Informationsangebot zu BW-Pflegeheimen

Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung sind wesentliche Informationen zu Pflegeheimen in Baden-Württemberg nur schwer zugänglich. Zentrale Fakten blieben bei der Suche nach einer geeigneten Einrichtung unter Verschluss, kritisiert die Stiftung. In Baden-Württemberg unterliegen die Heime zwar einer Veröffentlichungspflicht. Allerdings sind die Prüfberichte nur vor Ort einsehbar, was Pflegebedürftige und ihre Angehörigen überall zu einem persönlichen Vorsprechen zwinge. "Dabei scheuen möglicherweise viele die vermeintlich kritische Frage nach den Prüfergebnissen, um ihre Chance auf einen Heimplatz nicht zu riskieren", bemängelt die Stiftung. Pandemiebedingt haben die Gesundheitsämter die Hygienekontrollen reduziert, was die Situation noch verschärft. "Das Pflegeheim als gefährlichster Ort für hochbetagte Menschen in der Corona-Krise bleibt eine Blackbox", sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur.