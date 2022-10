per Mail teilen

Die Inflation in Baden-Württemberg ist weiter gestiegen. Laut Statistischem Landesamt lag sie im Oktober bei 9,8 Prozent. Am stärksten zugelegt haben die Preise für Heizöl.

Die baden-württembergische Inflationsrate nähert sich weiter der Zehn-Prozent-Marke an. Wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte, kletterte sie von 9,5 Prozent im September auf 9,8 im Oktober. Die Inflationsrate gibt an, wie stark sich die Preise insgesamt im Vergleich zum Vorjahresmonat verändert haben.

Heizöl im Vergleich zum Vorjahr fast 76 Prozent teurer

Die größten Sprünge verzeichnen auch diesmal die Energiepreise. So hat sich etwa Heizöl innerhalb eines Jahres um fast 76 Prozent verteuert. Auch der Teuerungstrend bei Nahrungsmitteln hält in Baden-Württemberg an: Sie wurden innerhalb eines Jahres um 19,2 Prozent teurer.

Immerhin: Bei Kraftstoffen gingen die Preise wieder leicht zurück: Hier zeigt die Statistik ein Minus von 0,8 Prozent im Vergleich zum September. Im Vergleich zum Oktober vor einem Jahr zahlen die Menschen in Baden-Württemberg aber immer noch fast 22 Prozent mehr für Kraftstoffe.

Auch die Kosten für Post und Telekommunikation sind leicht zurückgegangen: Im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozent. Sie sind statistisch um sechs Prozent günstiger als 2015.