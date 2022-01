Coronainfektionen steigen immer weiter - Impfquote bei Kindern weiterhin niedrig

Die Omikron-Variante des Coronavirus verbreitet sich in Baden-Württemberg immer schneller. Auffällig ist das dynamische Infektionsgeschehen unter Kindern.

Die Corona-Infektionszahlen in Baden-Württemberg steigen immer weiter an. So zeichnet sich an den ersten Schultagen ein deutlich dynamischeres Infektionsgeschehen unter Kindern (0 bis 14 Jahre) ab als unter Jugendlichen und Erwachsenen. In den ersten Schultagen fiel das Wachstum der Infektionszahlen in dieser Altersgruppe viel höher aus als beim Rest der Bevölkerung.

Lesehilfe: Wenn der Wert in diesem Chart über Null ist, haben Infektionen unter Kindern eine höhere Dynamik als unter Erwachsenen, also die prozentuale Steigerung zur Vorwoche ist unter Kindern größer als unter Erwachsenen. Andersherum, wenn der Wert unter Null ist, steigen die Infektionen bei Erwachsenen stärker als bei Kindern.

In Heilbronn-Franken mussten erste Einrichtungen bereits wieder geschlossen werden. Positive Corona-Tests machten einen normalen Betrieb in den Schulen und Kitas unmöglich.

Problem: Asymptomatisch infizierte Kinder

Als Grund für diese Beobachtung lassen sich die regelmäßigen Testungen in Schulen ausmachen, die in den ersten Schultagen des neuen Jahres wieder anliefen. Dadurch fallen Kinder, die sich mit Corona infiziert haben, aber keinerlei Symptome aufweisen, nicht mehr aus dem Raster. In Folge dieser regelmäßigen Tests werden in Baden-Württemberg Kinder in einigen Gebieten bereits überproportional häufig positiv getestet.

Die Impfquoten unter Kindern sind weiterhin niedrig

Gleichzeitig zur exponentiellen Ausbreitung unter Kindern sind die Impfquoten bei den Jüngsten eher niedrig. In Baden-Württemberg haben nur rund fünf Prozent der Fünf- bis Elf-Jährigen ihre Zweitimpfung erhalten, die für einen vollständigen Immunschutz erforderlich ist. Seit Ende November 2021 liegt auch für diese Altersgruppe eine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) vor. Deutschlandweit liegen die Impfquoten der fünf bis Elf-Jährigen ungefähr im selben Bereich.

"Das Virus wird wohl viele Kinder vor einer möglichen Impfung schon infiziert haben."

Expertin warnt vor Durchseuchung von Kindern unter fünf Jahren

Die Corona-Pandemie wird mittlerweile bundesweit überwiegend von der Omikron-Variante geprägt. Die Symptome bei Ansteckungen mit der Omikron-Variante sind offenbar überwiegend milder als etwa bei der Delta-Variante. Eine Durchseuchung der Gesellschaft hält die Virologin Isabella Eckerle aber für falsch. "Kinder unter 5 haben noch keinen Zugang zur Impfung, können die nicht-pharmazeutischen Maßnahmen nur bedingt bis gar nicht umsetzen", so Eckerle auf Twitter. Insbesondere die fehlende Impf-Immunität könnte zu einem Problem werden. Auf Grund der vielen Unklarheiten die es noch um die Omikron-Variante gibt, sei eine Durchseuchung der Kinder weiterhin nicht verantwortbar, so die Expertin. Wie sich die Infektionszahlen unter den Kindern im Land entwickeln bleibt abzuwarten.