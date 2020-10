Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen steigt in Baden-Württemberg weiter an. Im Kreis Esslingen treten strenge Maßnahmen in Kraft. Mehrere Kreise bleiben nur knapp unter der Sieben-Tage-Inzidenz von 35.

Die Pandemielage in Baden-Württemberg bleibt weiter angespannt. Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen stieg am Freitag im Vergleich zum Vortag um 527, wie die Gesundheitsbehörden am Abend mitteilten. Insgesamt haben sich nun 53.333 Menschen nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um eine Person auf 1.899.

Kreis Esslingen erster Hotspot in Baden-Württemberg

Die größten Sorgen bereitet den Behörden derzeit der Kreis Esslingen als Corona-Hotspot. Dort stieg die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag erneut - auf nun 56,3. Das heißt: So viele Menschen haben sich auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen nachweislich infiziert. Seit diesem Freitag müssen dort auf öffentlichen Plätzen wie in der Fußgängerzone oder auf Wochenmärkten Masken getragen werden, wenn kein ausreichender Abstand eingehalten werden kann. Das hatte Landrat Heinz Eininger (CDU) am Donnerstag mitgeteilt.

Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hält diesen Schritt für richtig. Man sei in Habachtstellung, so der Grünen-Politiker gegenüber dem SWR. "Appellieren müssen wir an uns alle, jetzt die Lage sehr ernst zu nehmen", so Lucha. Eine weitere unkontrollierte Ausbreitung, beispielsweise in Alten- und Pflegeheime, müsse man unbedingt vermeiden.

Unterstützung durch die Bundeswehr?

Private Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen sind im Kreis Esslingen ab sofort nur noch erlaubt, wenn höchstens 25 Menschen teilnehmen. In privaten Räumen dürfen nicht mehr als zehn Menschen zusammenkommen. Wegen der hohen Infektionszahlen hätten die Mitarbeiter im Gesundheitsamt alle Hände voll zu tun, um die Kontakte von Infizierten ausfindig zu machen, sagte Landrat Eininger dem SWR. Man denke darüber nach, die Bundeswehr um Amtshilfe zu bitten.

Wo die Lage derzeit besonders kritisch ist

Nach dem Landkreis Esslingen (mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von zuletzt 56,3) bewegt sich auch die Landeshauptstadt Stuttgart auf die kritische Marke zu. Dort lag der Wert am Freitag bei 41,2. Am Freitag hat auch Schwäbisch Hall die Vorwarnstufe erreicht - der Inzidenz-Wert stieg dort auf 37,6. Hohe Zahlen weisen auch die Kreise Ludwigsburg (34,3), Tuttlingen (33,4), Göppingen (31,8), der Ortenaukreis (30,6), Heilbronn (34,0) und Mannheim (31,9) auf.

Was plant das Land angesichts der steigenden Zahlen?

Die Bundesländer können weitgehend in eigener Verantwortung über Einschränkungen oder aber die Lockerung von Auflagen entscheiden. Schärfere Regeln auf Landesebene sind zurzeit in Baden-Württemberg nicht vorgesehen. "Eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum wird derzeit nicht flächendeckend geplant", sagte eine Sprecherin der Landesregierung. Zuletzt hatte eine Mehrheit der Bundesländer zudem ein Beherbergungsverbot für Reisende aus Orten mit sehr hohen Corona-Infektionszahlen beschlossen, sofern die Touristen keine maximal 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen können.

Bayern indes weitet seine Liste der innerdeutschen Corona-Risikogebiete aus: Ab Samstag Mitternacht gilt der Kreis Esslingen dort offiziell als Risikogebiet, damit dürfen Menschen, die dort wohnen oder sich dort aufgehalten haben, nicht mehr in Bayern in Hotels, Pension, Ferienwohnungen oder auf Campingplätzen beherbergt werden. Bei Verstößen drohen 5.000 Euro Geldbuße. Die Risikoliste soll zunächst bis zum Ablauf des 13. Oktober gelten.

Baden-Württembergs Städte reagieren unterschiedlich

Städte wie Mannheim, Mühlacker (Enzkreis) und auch Stuttgart folgen mit ihrer Verschärfung der Empfehlung der Bund-Länder-Kommission von Ende September. Sie nimmt vor allem Feiern im Familien- und Freundeskreis ins Visier. Deshalb gilt in Mannheim und anderen betroffenen Regionen wie Stuttgart eine Beschränkung von Feiern auf 25 Personen in Privatwohnungen und 50 zum Beispiel in Restaurants. Städte wie Mannheim ergänzen dies um weitere Auflagen, zum Beispiel um ein nächtliches Verkaufsverbot von Alkohol an Wochenenden.

Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) hat sich in der aktuellen Diskussion indes dagegen ausgesprochen, eine Maskenpflicht beim Aufenthalt im Freien einzuführen. "Wenn man sich die Situation in unseren Großstädten anguckt, haben wir keine nachweisbare, deutliche Erhöhung von Fällen durch Treffen im Außenbereich", sagte er im SWR. Von daher sei das Tragen von Masken im Freien nicht so relevant, wie es im Moment diskutiert werde. Die aktuelle Corona-Situation in der Uni-Stadt sieht Würzner positiv, die Lage sei momentan noch "relativ entspannt." Laut Landesgesundheitsamt liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Heidelberg derzeit bei 21,7.

Reichen die Testkapazitäten?

Das Landessozialministerium verweist auf das flächendeckende Netz der Corona-Ambulanzen durch die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW). Tests könnten in den rund 50 Corona-Testzentren sowie in über 900 Corona-Schwerpunktpraxen vorgenommen werden. Der am stärksten betroffene Kreis Esslingen baut seine Kapazitäten zudem aus. Im Abstrichzentrum in Nürtingen können laut Landratsamt pro Tag 600 Tests durchgeführt werden. Mit einem zweiten Abstrichzentrum, das nun auf der Messe beim Stuttgarter Flughafen wieder eröffnet werden soll, könnten täglich mehr als 1.000 Menschen getestet werden.

Viele Menschen nutzen die Möglichkeiten eines Corona-Tests wie diese Menge an Teströhrchen an der Corona-Abstrichstelle auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart zeigt. dpa Bildfunk picture alliance/Marijan Murat/dpa

Auch Hausärzte dürfen testen. Sie gehen aber ganz unterschiedlich mit den Corona-Abstrichen um. "Manche schicken die Menschen, die einen Test brauchen, sofort zur Corona-Schwerpunktpraxis, andere testen ihre eigenen Patienten nach der Sprechstunde", sagte eine KVBW-Sprecherin. Allerdings ruft der Hausärzteverband niedergelassene Mediziner wegen der bevorstehenden Grippesaison auf, weitere Corona-Schwerpunktpraxen (CSP) einzurichten. Die bestehenden 900 Praxen müssten alle Menschen mit Erkältungssymptomen auf Corona testen, zugleich die wegen der Pandemie besonders empfohlene Grippeimpfung vornehmen und die Grundversorgung sichern, sagte der Vize-Vorsitzende des Landesverbandes, Frank-Dieter Braun.

Intensivstationen zu etwa zwei Drittel ausgelastet

Stand Freitagmittag sind 2.326 von 3.221 verfügbaren Intensivbetten im Land belegt. Zudem gibt es eine Notfallreserve von 1.528 zusätzlich aufstellbaren Intensivbetten, die innerhalb von sieben Tagen verfügbar wäre. Das geht aus Daten des sogenannten Intensivregisters hervor, auf die sich auch das baden-württembergische Sozial- und das Innenministerium bei der Steuerung der Corona-Lage im Land berufen. In Zusammenhang mit Covid-19 werden in Baden-Württemberg derzeit 66 Menschen behandelt, 31 davon müssen beatmet werden.

FDP beklagt "Alarmismus"

Trotz der ansteigenden Infektionszahlen klagte die FDP-Fraktion über "Alarmismus" und kritisierte erneut das Vorgehen der Landesregierung. "Wir fordern die Landesregierung auf, von ihrer Zahlenfixierung der positiven Laborergebnisse bei Covid-19 weg zu kommen", teilten der Fraktionsvorsitzende Hans-Ulrich Rülke und der gesundheitspolitische Sprecher, Jochen Haußmann, mit. So müssten etwa schwere Krankheitsverläufe berücksichtigt werden.

"Ein Alarmismus anhand von unreflektierten Zahlen trägt nur zur Verunsicherung bei." Hans-Ulrich Rülke, FDP-Fraktionschef

Ministerpräsident wendet sich an Bevölkerung

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird sich am Freitag in einer Ansprache an die Bürger wenden und auf die aktuelle Corona-Situation in Baden-Württemberg eingehen. Zudem berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitagmittag mit den Rathauschefs von elf deutschen Großstädten über Corona- Maßnahmen. Auch Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) wird an den Gesprächen teilnehmen.