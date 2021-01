per Mail teilen

Noch immer melden die Behörden täglich zum Teil mehrere tausend Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Baden-Württemberg. Ein kleiner Meilenstein wurde am Mittwoch dennoch erreicht.

Erstmals seit dem 29. Oktober liegt die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner für ganz Baden-Württemberg unter der 100er-Marke. Der Inzidenzwert liege derzeit bei 98,4, wie das Landesgesundheitsamt am Mittwochabend unter Berufung auf das aktuelle Infektionsgeschehen im Land (Stand: 16 Uhr) mitteilte. Noch kurz vor Weihnachten, als der kurz zuvor beschlossene Lockdown erst wenige Tage alt war, hatte der Wert noch bei über 200 gelegen.

Das Ziel der Politik ist es aber, die Zahl der Neuinfektionen auf 50 pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen zu drücken - nur dann seien die Gesundheitsämter in der Lage, die Kontaktpersonen in Gänze zu verfolgen, betonte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zuletzt mehrmals das angestrebte Ziel.

Inzidenz von 50 als Ziel

Diese Marke wird in Baden-Württemberg derzeit nur von einem der 44 Stadt- und Landkreise unterboten: Am Abend lag der Inzidenzwert für den Landkreis Tübingen bei 49,4. Den derzeit höchsten Wert weist der Stadtkreis Pforzheim (185,0) auf. In 25 Stadt- und Landkreisen liegt er zwischen 50 und 100 - ab 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet. 18 Kreise liegen zwischen 100 und 200.

Bereits seit etwa zwei Wochen flacht die Zahl der Corona-Neuinfektionen landesweit ab. Dennoch haben Bund und Länder am Dienstag aus Sorge um neue Virusvarianten den Lockdown bis 14. Februar verlängert. Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg stieg im Vergleich zum Bericht des Landesgesundheitsamts vom Dienstag um 2.351 Fälle.

Coronavirus: Mehr als 6.000 Todesfälle in Baden-Württemberg

Außerdem wurden 95 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Damit sind in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie insgesamt 279.450 Ansteckungen und 6.418 Todesfälle registriert worden. Als genesen gelten 238.004 Menschen.