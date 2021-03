Durch breites Testen der Bevölkerung will Baden-Württemberg mehr Freiheiten zuzulassen. Doch auch seine Schnellteststrategie ist an die Inzidenz in Land gekoppelt, so Ministerpräsident Kretschmann.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht kurz vor der Bund-Länder-Konferenz zum Corona-Lockdown keine schnellen Öffnungsschritte. Die Zahl der Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sei weiterhin der entscheidende Wert bei der Frage, wie stark man lockern könne - und die 7-Tage-Inzidenz steige wieder. Zwar könne man mit massenhaften Schnell- und Selbsttests demnächst Öffnungen angehen, doch das gehe nicht von heute auf morgen. "Das ist ein großer organisatorischer Aufwand." Die Test-Infrastruktur müsse schon da sein, "damit man die Teststrategie mit der Öffnungsstrategie verbinden kann", erklärte der Grünen-Politiker.

Test-Kapazitäten müssen erst ausgebaut werden

Kretschmann zeigte sich aus diesem Grund auch skeptisch, dass die weiterführenden Schulen - wie von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) vorgeschlagen - schon am kommenden Montag schrittweise wieder öffnen können. Um Schülerinnen und Schüler zweimal in der Woche testen zu können, müssten die Test-Kapazitäten an den Schulen deutlich ausgebaut werden. "Ich kann mir nur ganz schlecht vorstellen, dass das bis zum 8. März auf die Beine gestellt werden kann."

Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) ergänzte, man befinde sich mit den 300 kommunalen Testcentern und Apotheken und Ärzten in Kontakt, um Schulen und Kitas für Tests zur Selbstanwendung zu befähigen. Deren Lieferung organisiere das Land, Kommunen könnten diese aber auch selbst anschaffen und erhielten ein Entgelt, auch fürs Testen gebe es einen klar vereinbarten Kostensatz.

Baden-Württembergs Vorschläge zur Ministerpräsidentenkonferenz

Mit einem Impulspapier, das dem SWR vorliegt, möchte die Landesregierung vorschlagen, bestimmte Öffnungen mit Schnelltests zu begleiten. Dies könne nur in Bereichen erfolgen, in denen das Infektionsrisiko überschaubar ist, Infektionsketten nachverfolgbar sind und Hygienekonzepte bestehen. Das sei beispielsweise in Teilen des Einzelhandels und der Gastronomie, bei körpernahen Dienstleistungen, einigen Museen und bestimmten sportlichen Aktivitäten der Fall, möglicherweise in Zukunft auch in Hotels.

Durch die Testungen selbst dürfe kein unnötiges Risiko durch Warteschlangen oder Gedränge verursacht werden. Auch im Falle von falsch negativen Testergebnissen müssen die Hygienemaßnahmen ausreichen, um sicherzustellen, dass es zu keiner Verbreitung des Virus kommt. So könnten Veranstalter oder Betreiber von Einrichtungen dafür Sorgen, dass nur Personen mit einem negativen Testergebnis Zutritt erhalten, oder selbst am Eingang Testungen durchführen.

Einen Strategiewechsel sieht der Ministerpräsident in dem Schnelltestkonzept indes nicht. Durch die Verfügbarkeit von Schnelltests gebe es allerdings eine neue Situation.

Stufenweise Öffnung

Vor der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Mittwoch zeichnet sich unterdessen ab, dass es von kommender Woche an weitere Öffnungsschritte, teils regional abgestuft und abhängig von den jeweiligen Sieben-Tage-Inzidenzen, geben soll. Das geht aus einem vorläufigen Beschlussentwurf für die Bund-Länder-Runde an diesem Mittwoch hervor, der aber dem Vernehmen nach noch nicht mit allen Ländern abgestimmt ist. "Nur wenn Staat und die betroffenen Institutionen zusammen etwas auf die Beine stellen, ist es ein wirksames Instrument" betonte Kretschmann.

Kretschmann sagte zu regional unterschiedlichen Öffnungen: "Das ist immer ein Ritt auf einem Grat." Eine regionale Herangehensweise sei zwar sinnvoll, aber schwer zu kommunizieren. "Dem Problem kann ich nicht entrinnen."

Baumärkte werden wieder öffnen

Fest steht allerdings schon jetzt, dass Baumärkte in Baden-Württemberg wohl spätestens am Montag wieder öffnen werden - auch weil zum Beispiel Bayern als Nachbarbundesland diesen Schritt schon vollzogen hatte und Einkaufstourismus vermieden werden solle. Diesen Schritt hatte Kretschmann auf der Regierungspressekonferenz am Dienstag angekündigt.