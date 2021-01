Weil es an Impfstoff mangelt, geht es mit den Corona-Impfungen in Baden-Württemberg nur langsam voran. Die Engpässe veranlassen das Land nun zu einem Strategiewechsel. Manche Zentren müssen erstmal schließen.

Aufgrund von Lieferengpässen beim Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer ändert das Land seine Impfstrategie und greift künftig auf seine zurückgehaltenen Reserven zurück. Dies sei notwendig, um alle vereinbarten Termine einhalten zu können, teilte das baden-württembergische Sozialministerium am Freitag mit.

Künftig halte man nicht mehr wie bislang die Hälfte aller Impfdosen zurück, sondern nutze einen Teil der Reserven für kurzfristige Ausfälle. Dadurch soll garantiert werden, dass alle vereinbarten Erst- und Zweit-Impftermine eingehalten werden können. Dies hat ein Sprecher des Gesundheitsministeriums dem SWR bestätigt. Dadurch werde die bisherige Linie des Landes, nur 50 Prozent des Impfstoffes zu verimpfen, leicht überschritten. Es handele sich aber nicht um eine Änderung der Impfstrategie, sondern es werde nur ein wenig nachgesteuert.

In Karlsruhe bleiben Impfzentren wegen Lieferengpässen geschlossen

Grund für das Abweichen von der bisherigen Strategie ist demnach, dass das Land geringere Mengen an Impfstoff bekommt. Durch Umbauten in einem belgischen Pfizer-Werk erhalte Baden-Württemberg diese Woche 42 Prozent weniger Impfstoff als ursprünglich vom Bund angekündigt. In den kommenden drei Wochen fielen die Liefermengen erst 14 Prozent und dann jeweils sieben Prozent geringer aus. Deshalb könnten derzeit nur etwa 7.000 Menschen täglich geimpft werden.

Problematisch dabei: allein die Gruppe der über 80-Jährigen und des medizinischen Personals in Baden-Württemberg umfasse eine Million Menschen. Man setze aber darauf, dass die Lieferungen der Impfstoffhersteller in den nächsten Wochen die Engpässe wieder ausgleichen werden. Für manche Impfzentren hat das drastische Folgen: In Karlsruhe bleiben sowohl das Impfzentrum in der Messe als auch das Impfzentrum in der Schwarzwaldhalle nächste Woche geschlossen, wie die Stadt mitteilte. Nur die mobilen Impfteams sollen noch ausrücken. Auf dem Messegelände soll es am 8. Februar weitergehen, in der Schwarzwaldhalle am 12. Februar.

Ministerium glaubt dennoch an richtige Impfstoffstrategie

Die "große Diskrepanz" zwischen Nachfrage und Liefermengen sei leider nicht so schnell aus der Welt zu schaffen, so eine Ministeriumssprecherin. Kritik an der Impfstrategie wies sie zurück. Andere Bundesländer hätten sich eher von einem Tabellenplatz in der Liste des Robert Koch-Instituts leiten lassen. "Die aktuelle Situation mit Lieferengpässen zeigt, dass unser Weg der richtige war." Während anderswo Chaos herrsche, Tausende Termine abgesagt und verschoben werden müssten oder gar ein Impfstopp verhängt werde, könnten in Baden-Württemberg die Impfungen wie geplant stattfinden.

Die oppositionelle SPD hat bereits begrüßt, dass der Impfstoff nicht im Kühlschrank liegen bleibe. Zudem sind jetzt auch die Lehrkräfte und Betreuer aus sonderpädagogischen Einrichtungen in die Impfgruppe 2 mit hoher Priorität hochgestuft worden.

Eisenmann: Impfreihenfolge soll sich ändern

Zudem werden nach anhaltender Kritik am Gesundheitsschutz in Schulen für Kinder mit körperlichen und geistigen Behinderungen die Lehrer und Mitarbeiter dieser Einrichtungen früher geimpft. "Die Impfreihenfolge wird sich ändern", kündigte die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Freitagvormittag an. Das Personal der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und den entsprechenden Schulkindergärten werde in der Impfstrategie des Landes bevorzugt behandelt und vorgezogen. Die Mitarbeiter betreuten und pflegten Kinder und Jugendliche mit einem hohen Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Corona-Infektion. "Deshalb sollten sie auch bei den Impfungen wie Pflegekräfte in Behinderteneinrichtungen oder Pflegeheimen behandelt werden", so Eisenmann.