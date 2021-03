Seit Dienstag ist auch der Impfstoff von Astrazeneca für Menschen ab 65 in der Corona-Verordnung Baden-Württembergs freigegeben. Damit können jetzt mehr Menschen geimpft werden. Am Impfzentrum in Stuttgart soll diese Woche die einhunderttausendste Impfung verabreicht werden.

Sendung am Mi , 10.3.2021 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW